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胡，怎麼說》囂俳了，柯老二！囂俳能比落魄久？

胡文輝

胡文輝

2023/06/14 20:18

◎胡文輝

囂俳了，柯老二！

囂俳的柯老二，露出「得意便猖狂」的本來面目，民調還不是第一，就自以為是「柯老大」；還沒有當選總統，就以為自己是三軍統帥；還不是台灣領導人，為了跨綠爭第一，就草螟弄雞公，發表挑釁中國的言論，之後卻又怯懦的急解釋。

藍綠對抗加劇，「討厭民進黨」、「看衰國民黨」兩大政治氛圍同時上升之際，柯文哲的白軍，本就以見縫就鑽起家、趁機拉高支持度，他即使滿嘴胡說八道，也能壓藍刺綠，民調躍居第二，柯老二得意更猖狂，簡直忘了他是誰。

柯老二講的挑釁中國言詞，不是勇敢，而是幼稚，無知更不負責！他敢講出像放屁的話，只因為他對軍事懂個屁！（資料照）

「綠雙開 、藍雙標」，藍綠兩軍在#Me Too的政治攻防中，本就是不對等、不對稱的戰爭，綠軍在#Me Too風暴中，網路攻防雖扳平，但實質受傷很重，有戰力的指標性人物即使不是加害人，也因被藍軍鎖定攻擊中箭落馬退選，藍軍則雙重標準，自己人涉性騷案，就是事出必有因或大事化小，綠軍若涉性騷案，藍軍政媒網則認定就是罪該萬死、非打到死不可，否則就是賴清德包庇...。

藍軍藉#Me Too風暴對綠軍發動政治鬥爭，綠軍反擊，兩軍正你死我活纏鬥激戰的當下，其實，白軍涉性騷的案例也很多，但未在#Me Too政治鬥爭的藍綠主戰場上，反而大撿便宜，柯文哲超車侯友宜，成了「柯老二」，躍進第二的他，擺出坐二望一姿式，「囂俳」姿態曝露無遺！

在此同時，藍軍徵召的總統提名人新北市長侯友宜，因新北轄區內爆發幼兒園餵毒疑案，而侯市府在20多天裡推拖拉無所作為，以致問題擴大，民怨如山，形成政治風暴，在事件爆發後，侯市府被批評仍意圖採用「捂」字舊官僚手法「擺平」，甚至調派候用校長侯用校長」，把教育人員當私用親兵，擋在侯市長之前，這樣搞法，令人傻眼，風暴一時更難以善了，「侯老三」就只能繼續「墊底」，讓「柯老二」像中山狼得意更猖狂了！

柯文哲只是民調第二、還不是第一，更還沒有選舉，他的總統黃粱白日夢，都還沒做到那，就以總統自居開始封官，首先黃國昌為法務部長，讓咆哮哥黃國昌滿嘴感謝，簡直好像要謝主隆恩了；柯為爭第一，跨向綠軍版圖，一反對中國馴服的常態，接連發表挑釁中國言論，先是大言要改變中國，接著稱若當總統就要建立網軍部隊，必要時癱瘓中國...。還講台灣人不要釣魚台土地，只要捕魚....的棄領土主權論調。

前立委黃國昌（中）12日聽到柯文哲透露解決司法問題「最快的方法找黃國昌來當法務部長就好了」，當時正在直播的他，不斷說謝謝。（翻攝自YouTube/@KC-Huang）

這個人過去滿嘴「兩岸一家親」，更慣性的嚴詞批評蔡英文政府挑釁中國，日前為了營造郭柯、柯郭合作，對郭台銘所提「和平宣言」，（內容被認為根本就是為投降創造條件），就是滿嘴支持力挺。怎麼？柯老三變柯老二，為了搶當柯老大，說變就變了？誰知未來還會怎麼變?根本就是不擇手段到如此卑劣！

柯老二講的挑釁中國言詞，不是勇敢，而是幼稚，既是無知，更是完全不負責！他敢講出像放屁的話，只因為他對軍事懂個屁！柯粉大都是他的跟屁蟲，幼稚、無知、不負責，真是物以類聚、柯粉以柯的魔咒為認同導向。

柯老二講什麼網軍癱瘓中國？他為了包庇縱容中國的網戰工具抖音，竟要脅蔡政府，聲稱在網路詐騙沒抓完之前，政府不准禁抖音！這種人、這種心態還說什麼用網軍癱瘓中國？反而置國家於危險境地!恐怕到時你培養的柯家網軍和中共網軍，剛好是「紅白一家親」聯軍犯台吧！

再舉兩件事，看此人不誠實、說謊成性，為了政治利益，翻雲覆雨、信口開河；

1，大巨蛋，他就是靠打大巨蛋起家的，那時把大巨蛋列為五大幣案之首，當做選票提款機，八年過去了，兩任市長到手做完了，大巨蛋主體並沒改變，他就急催著要給它過關，還反怪內政部卡關阻蛋，現在他更稱，遺憾大巨蛋未在任內完成啟用。當年批蛋、罵蛋、阻蛋、搞臭蛋的，就是他，現在吃蛋最多、要蛋最急、捧蛋最大的，也都是他。

2，就是柯文哲曾大罵財團「用刀叉吃人肉」，現在呢？最會向前首富、前前首富等財團招手求合作，不惜用盡諂媚手段拉攏大財團的，也是他柯的！這是和財團同桌同夥一起「用刀叉吃人肉」嗎？

他講的話能有一字或一句能信的嗎?

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