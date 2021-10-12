胡，怎麼說》四個堅持新約定─ 一封寫給台灣人民的情書！在野黨無心不懂！

胡文輝

蔡英文總統的雙十國慶演說，就是一封寫給台灣2300萬人民的情書，並邀三個在野黨一起向人民約定「四個堅持」，可惜的是，在野三黨心中別有所屬、或各懷鬼胎、或格局太窄目光短淺，無心、無情、不懂這封給人民的情書！

蔡英文總統的雙十國慶演說，就是一封寫給台灣2300萬人民的情書，並邀三個在野黨一起向人民約定「四個堅持」！（中央社）

蔡總統提出「四個堅持」，是要做為各政黨對台灣人民的莊嚴「約定」，並講明白說，這是台灣人民給我們的底線。四個堅持為：

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堅持自由民主的憲政體制， 堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬， 堅持主權不容侵犯併吞， 堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

四個堅持新約定，是對台灣兩千三百多萬人前途最真情、最事實、最清楚的告白，四個堅持缺一不可，缺了其中之一，就全都沒了，自由民主憲政、兩國互不隸屬、全力扺抗一黨專政的中國併吞，前三項堅持就是從過去到現在到未來「維持現狀」的三根支柱，若要改變現狀，那就要依約定第四個堅持，必須依據台灣人民總意志。

慶雙十在現場的三大在野黨黨魁朱立倫、柯文哲、陳椒華，對於蔡英文總統提出的四個堅持約定，馬上就對這封對人民告白的情書，就先給予負面評價，除了他們為反對而反對、為反對民進黨不惜害台灣也在所不惜的心態作祟，更因他們對台灣無真情而看不懂這封給人民的情書。

慶雙十在現場的三大在野黨黨魁朱立倫（左）、柯文哲（中）、陳椒華（右），對於蔡英文總統提出的四個堅持約定，馬上就對這封對人民告白的情書，就先給予負面評價！（報社合成）

藍、白兩黨還有一個最大的限制因素，就是黨雖在台灣、心中卻別有所屬，有的早已琵琶別抱、心向中國，中共政權的態度決定了他們的立場，因此，對於四個堅持說明白、講清楚兩岸從1949年到現在、再到未來，都是互不隸屬的兩個國家此一歷史及事實，都無法正視，因此不敢、不能、不願向台灣人民承諾共信共守這四個堅持的新約定。

那麼，我們就反過來檢驗，在野黨是否「不堅持自由民主的憲政體制」？「不堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」？「不堅持主權不容侵犯併吞」？「不堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」？以上四個堅持都不要？三缺一？兩不兩可？不管是哪一個，結局都可能造成中華民國國家殘破、台灣自由民主破毀。

即使自甘淪為中共專制魔蝎大帝殺了自由民主、滅了中華民國、併吞了台灣的幫凶，成為歷史罪人，希冀的權力仍是一場空！





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