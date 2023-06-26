自由開講》一位94年次役男家長的心聲

◎陳啟濃

教育部推出「3+1」大學三年加一年兵役提供給役男學生的選項，有人質疑會影響到學生將來大學修課、實習的正常進度，更有人酸言酸語認為是政府對中共的激怒造成台海可能衝突導致戰爭，影響大學生四年本來可以的充實生活。

配合「3年完成學業1年服兵役」方案，教育部公布彈性修業指引，明訂首批適用對象為94年次（含）以後出生役男，今年9月中進入大學就讀者就適用。（資料照；本報合成）

大學五年完成碩士學位這樣的方案已經在很多大學推動多年，大學4+1年就可以完成碩士學位主要是看學生用功的程度，可見大學本來預定四年的課程其實是存在彈性，端看學生自己設定的學習進度以及付出投入的程度。所以如果用大學少了一年就會損失很多應該學習的經驗與實習等課程，這是完全沒有考慮到學生可以靠自己的更多付出來減少修業年限存在的可能。

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再說自己的國家自己救，自己的未來自己追求，大學生不管上課或服役都是許多民主國家必須要面對的歷練。我是五年級生，以前我們的時代當兵總是抱持著愛國的信念以及捍衛自己家園的犧牲服務精神，雖然已經沒有要反攻大陸，但服役時我們還時時防衛著中共可能的冒犯。唯有強大的兵力才能嚇阻中共的進犯，「激怒對方造成戰爭」的不實言論，這是配合中共統戰台灣放棄抗爭舉旗投降的說法。

青年人的命運跟國家的安全息息相關，只有國家安全青年人才能在大學好好充實自我的學識與能力，將來才有機會在民主自由的台灣貢獻自己的專長，失去了自由民主的台灣，青年人就只剩淪為中共奴隸的未來。

（94年次大學新生家長）

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