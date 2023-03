自由開講》「快精盡人亡」蕭姓主任離譜性騷案 教育部需強硬追究北醫大責任

張天泰

近日,人本教育基金會揭露,北醫大某中心蕭姓主任以開玩笑為由對職員、對學生言語性騷擾,性騷擾語言包含「快精盡人亡」、「精子活性快篩,要不要我幫你驗驗看,當我的受試者」、「親一個」、「娶妳」、「還要嫁給老師」等,話語下流卻自以為有趣,根據人本教育基金會提供的錄音檔內容顯示,筆者觀察到,蕭姓主任不當運用主管職權,任意壓迫舉發性騷案的職員,威脅對話如下「我要你自己摸著你自己的良心,就是如果今天送件的人,裡面是有你的名字,請你自己去撤案。」、「而且我直接跟你說,如果今天裡面有你的名字的話,你基本上不可能在北醫生存了。今天不會有任何一個老闆敢用你」,離譜至極!而此案立委范雲已介入,筆者認為蕭姓主任身為性騷加害者,需要自己犯行負責外,更重要的關鍵是教育部應追究北醫大姑息責任。

立委范雲(左)上週舉行「狼師性騷擾七案成立 竟僅停聘半年-受害者現身控訴狼師威脅不得申訴內幕」,並出示狼師威脅學生當掉科目的對話紀錄。(資料照)

一、北醫大表面喊冤實質姑息性騷慣犯

人本教育基金會指控北醫大違法私設調查程序、施壓吹哨者等情事,當職員於網路論壇控訴該師性騷擾,除被性騷加害者蕭姓主任傳訊威脅:「你這樣做火只會燒到你身上,我跟你一起沉船對你我都沒有好處」,也被北醫大學校院長壓迫受害者刪文,而在性平會尚未啟動調查時,北醫大逕自擾亂調查程序,北醫大校長、主秘先違法約談該師,使其得知通報人數,造成性騷受者和揭發吹哨者,再次陷入被性騷加害者趕在停聘前利用職權威脅,直接影響調查結果,上述為北醫大姑息性騷慣犯的行為,雖其喊冤,提及該案接獲通報後隨即依法調查,絕無要求吹哨者撤控訴文章等情事,但事證歷歷在目,北醫大難辭其咎!

二、性騷案校方疏於處理需加重其損害賠償責任

美國因校園性騷擾事件發生頻繁,故自1972年即制定教育增修條文第九章(Title IX of the Education Amendments of 1972 ),授權教育部民權處頒布處理校園性騷擾指導原則,並指導各級學校處理此類事件,而民權處本身亦提供外部申訴程序來處理此類糾紛。1992年起,美國聯邦最高法院亦針對性騷擾事件做成三項相關判決,對於校方疏於處理此類事件時,加重其所須擔負之損害賠償責任,筆者認為美國對校方疏於處理加重學校所須擔負的損害賠償責任,可供台灣參考使用,而蕭姓主任性騷案,其對職員和學生言語性騷擾或藉故出現肢體碰觸,有8人申請調查,最終有7位成立性騷擾行為,後序調查報告載明蕭姓主任「違反情節非屬輕微」,但學校懲處卻只有「停職半年」,本應解聘、使其終身不得擔任教職,卻雷聲大雨點小變成短暫停職,再加上放任性騷狼師於2023年1月19日復職,等於讓學校職員、學生再度陷入性騷的危險中,北醫大有沒有採取相關隔離措施,是否足以維護校園安全及學生的受教權?此性騷案北醫大有無姑息,教育部必須追究北醫大,可杜絕性騷歪風。

三、性別事件「情節重大」的判定爭議

最後,大學性騷擾案件本質上為一種性別歧視的行為,性騷擾被誤認為是學習過程中的一種普遍經驗;其對於受害學生、學校甚至整個社會產生的負面影響,以及牴觸性別平等教育權理念的部分,至今才逐漸受到各界重視,而我國政府為確保每位學生均能在安全的校園環境中成長學習,已於2004年制定性別平等教育法規範;教育部亦於2005年依據性別平等教育法,制定校園性侵害或性騷擾防治準則,以降低發生率,而此次北醫大對蕭姓主任性騷案的姑息,因根據范雲立委調查,認為是忽視多位受害者希望性騷加害者不要再當老師、不要再出現於校園的訴求,而教育部106年曾對性別事件「情節重大」做過函釋,涉及犯後態度、被害人年齡、人數、次數多寡等,而蕭姓主任應也符合「被害人人數」眾多的情緒,犯後還有威脅、干涉調查等行為,實屬情節重大的性別事件,上述都是教育部應追究北醫大之處!

(政治工作者、教育博士)

