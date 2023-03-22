自由開講》「快精盡人亡」蕭姓主任離譜性騷案 教育部需強硬追究北醫大責任

張天泰

近日，人本教育基金會揭露，北醫大某中心蕭姓主任以開玩笑為由對職員、對學生言語性騷擾，性騷擾語言包含「快精盡人亡」、「精子活性快篩，要不要我幫你驗驗看，當我的受試者」、「親一個」、「娶妳」、「還要嫁給老師」等，話語下流卻自以為有趣，根據人本教育基金會提供的錄音檔內容顯示，筆者觀察到，蕭姓主任不當運用主管職權，任意壓迫舉發性騷案的職員，威脅對話如下「我要你自己摸著你自己的良心，就是如果今天送件的人，裡面是有你的名字，請你自己去撤案。」、「而且我直接跟你說，如果今天裡面有你的名字的話，你基本上不可能在北醫生存了。今天不會有任何一個老闆敢用你」，離譜至極！而此案立委范雲已介入，筆者認為蕭姓主任身為性騷加害者，需要自己犯行負責外，更重要的關鍵是教育部應追究北醫大姑息責任。

立委范雲（左）上週舉行「狼師性騷擾七案成立 竟僅停聘半年－受害者現身控訴狼師威脅不得申訴內幕」，並出示狼師威脅學生當掉科目的對話紀錄。（資料照）

一、北醫大表面喊冤實質姑息性騷慣犯

人本教育基金會指控北醫大違法私設調查程序、施壓吹哨者等情事，當職員於網路論壇控訴該師性騷擾，除被性騷加害者蕭姓主任傳訊威脅：「你這樣做火只會燒到你身上，我跟你一起沉船對你我都沒有好處」，也被北醫大學校院長壓迫受害者刪文，而在性平會尚未啟動調查時，北醫大逕自擾亂調查程序，北醫大校長、主秘先違法約談該師，使其得知通報人數，造成性騷受者和揭發吹哨者，再次陷入被性騷加害者趕在停聘前利用職權威脅，直接影響調查結果，上述為北醫大姑息性騷慣犯的行為，雖其喊冤，提及該案接獲通報後隨即依法調查，絕無要求吹哨者撤控訴文章等情事，但事證歷歷在目，北醫大難辭其咎！

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二、性騷案校方疏於處理需加重其損害賠償責任

美國因校園性騷擾事件發生頻繁，故自1972年即制定教育增修條文第九章（Title IX of the Education Amendments of 1972 ），授權教育部民權處頒布處理校園性騷擾指導原則，並指導各級學校處理此類事件，而民權處本身亦提供外部申訴程序來處理此類糾紛。1992年起，美國聯邦最高法院亦針對性騷擾事件做成三項相關判決，對於校方疏於處理此類事件時，加重其所須擔負之損害賠償責任，筆者認為美國對校方疏於處理加重學校所須擔負的損害賠償責任，可供台灣參考使用，而蕭姓主任性騷案，其對職員和學生言語性騷擾或藉故出現肢體碰觸，有8人申請調查，最終有7位成立性騷擾行為，後序調查報告載明蕭姓主任「違反情節非屬輕微」，但學校懲處卻只有「停職半年」，本應解聘、使其終身不得擔任教職，卻雷聲大雨點小變成短暫停職，再加上放任性騷狼師於2023年1月19日復職，等於讓學校職員、學生再度陷入性騷的危險中，北醫大有沒有採取相關隔離措施，是否足以維護校園安全及學生的受教權？此性騷案北醫大有無姑息，教育部必須追究北醫大，可杜絕性騷歪風。

三、性別事件「情節重大」的判定爭議

最後，大學性騷擾案件本質上為一種性別歧視的行為，性騷擾被誤認為是學習過程中的一種普遍經驗；其對於受害學生、學校甚至整個社會產生的負面影響，以及牴觸性別平等教育權理念的部分，至今才逐漸受到各界重視，而我國政府為確保每位學生均能在安全的校園環境中成長學習，已於2004年制定性別平等教育法規範；教育部亦於2005年依據性別平等教育法，制定校園性侵害或性騷擾防治準則，以降低發生率，而此次北醫大對蕭姓主任性騷案的姑息，因根據范雲立委調查，認為是忽視多位受害者希望性騷加害者不要再當老師、不要再出現於校園的訴求，而教育部106年曾對性別事件「情節重大」做過函釋，涉及犯後態度、被害人年齡、人數、次數多寡等，而蕭姓主任應也符合「被害人人數」眾多的情緒，犯後還有威脅、干涉調查等行為，實屬情節重大的性別事件，上述都是教育部應追究北醫大之處！

（政治工作者、教育博士）

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