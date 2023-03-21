自由開講》「反戰聲明」難道是要被害者先向加害者舉旗投降嗎？

蘇收

美國密蘇里大學一項研究指出，酒精並不會從根本上改變一個人的性格，但會使我們表現出真實個性的一部分。我們經常聽到酒後肇事、暴行的加害者親友辯稱：他本來是個溫和友善、彬彬有禮的人，一定是酒精害他不知道自己在做什麼！但研究表明，會惡言霸凌的人原本就想口出穢語、會施加暴行的人原本就有傷人衝動，僅是未受到酒精的催化而隱藏。

政大傳播學院教授郭力昕、中研院歐美所研究員盧倩儀、陽明交大榮譽教授傅大為及政大傳播學院教授馮建三等4名學者，共同發表了一份「反戰聲明」。其中第一點呼籲就提到「烏克蘭和平：要停戰談判不要衝突升溫」，先不說這到底與台灣何干，「疑美論」者常因果錯置，稱俄羅斯侵略烏克蘭起因係美國挑釁俄國，這就是常見的邏輯謬誤，會採取非行的人原本就是殘暴性格，縱使美方挑釁（事實無法證明僅為陰謀論者言）也只不過像是喝酒過後的「自欺欺人」。故何以被害人須與加害者坐上談判桌乞求停戰而非反抗到底，學者「風骨」令人百思不得其解。

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在蔡英文總統傳出將過境美國之際，不甘寂寞的馬英九前總統也計畫訪中，時機猶如大聲宣告台灣不只有人「親美」、亦有人「親中疑美」。馬前總統深怕國人遺忘他的政治遺產——馬習會，敲鑼打鼓冀望讓「中國派」重返榮耀，甫再度連任的習總書記也樂得讓這位「前台灣地區領導」來敬拜天朝。馬前總統為其政治生涯續命，甘淪為習皇帝的「政治樣板」，馬英九開心地笑了、民進黨也笑了，唯一笑不出來的只怕是都還沒走出選策會陰霾的國民黨。

馬前總統深怕國人遺忘他的政治遺產——馬習會，敲鑼打鼓冀望讓「中國派」重返榮耀，甫再度連任的習總書記也樂得讓這位「前台灣地區領導」來敬拜天朝。（資料照）

那四位反戰的學者如是說：美國會犧牲台灣，故我們應與美中維持「等距外交」。罔論犧牲利益或國破家亡孰輕孰重，做一株兩面討好的牆頭草真能左右逢源？況台灣以東亞的民主典範為榮，卻同時牽著「民主」與「獨裁」的手，簡直荒唐至極。賴副總統日前曾說：讓「疑美論」成為社會共識，台灣會很危險；打個生動的比喻就是，有個人骨子裡天天想打你、想開車撞你，有一天他藉口「酒精」的釋放，對你施以暴行凌虐、駕車衝撞你，法律不懲治他，反而要約束地上的「空酒瓶數量」嗎？

（公務員）

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