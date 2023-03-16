社論》軟弱助長了兇狠

中國若併吞了台灣，意味著習近平追求全球霸權的起手式，台灣勢必成為中國的軍事基地，從此以後的世界也將不得安寧，那會是人類第三次災難臨頭。（美聯社）

有立委在國會質詢散播「疑美論」，要求政府擺脫美國操縱。陳建仁反駁：兩岸和平穩定需要雙方努力，而不是一方懦弱躲在角落，讓對方拿著武器對著你打。另，賴清德昨日登記民進黨總統黨內初選稱：台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，一定要持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣的安全。而在國際，烏克蘭戰場預演另一個戰場，越來越令民主世界不敢掉以輕心。美國國會、拜登政府挺台不遺餘力，一方面展現捍衛台灣堅若磐石的決心，一方面也凸顯中國武力犯台的風險上升。

有點不協調的是，台灣人民追求民主，民主卻帶來脆弱性，令台海危機更添變數。王建煊稱：兩岸關係壞到已經要打仗，一打台灣就完蛋了；台灣現在最需要的是與大陸和平統一，對兩岸與世界都好。柯文哲則稱：我們和美日交好，卻不必與中國交惡；台灣應該左右逢源，而不是左右為難。朱立倫：國民黨是以交流代替交惡、對話取代對抗，是真正捍衛中華民國、真正愛台灣。凡此，從綏靖到屈從，不一而足。其認知盲點在於，罔顧中國是台海危機的始作俑者，台灣則是被動自衛。明年總統大選，更像是一場民主內戰。從北京視野來看，不無前哨戰的性質，內應贏了疏於防備，「奪台」更指日可待。

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和平，向來是討人喜歡的論調，藍白講和平，民進黨也講和平。只不過，核心概念大不相同。台海緊張，國際認證挑釁者、侵略者是習近平，台灣未曾威脅中國！一手船堅炮利，一手和平統一，和平於是成了磕頭的代名詞，一如「和平解放西藏」！所謂的統一，不論是和平或武力完成，皆屬另一個外來政權君臨台灣。中國駐法大使盧沙野在法國節目揚言：將來兩岸統一，要對台灣人民進行「再教育」，讓台灣人變回「愛國份子」。言下之意，縱使和平統一，台灣也要普設「再教育營」，重演二二八更在所不惜。複製香港經驗，屆時當然也是「愛國者治台」，台灣現有的民主、自由、人權、媒體、網紅及言論、學術、信仰自由全部歸零。至於哪些人會是「愛國者」？大家不妨閉上眼睛想一想。

如果只是最後一塊拼圖，想必國際反應有限，一如香港二度回歸。然而，中國併吞台灣，意味著習近平追求全球霸權的起手式，台灣勢必成為中國的軍事基地，從此以後的世界也將不得安寧，那會是人類第三次災難臨頭。二戰前夕，張伯倫唱高調：我這個人，打心底裡就是一個愛好和平的人；國與國之間的武力衝突，對我來說，好比一場惡夢。結果，他的綏靖政策，反而帶來前所未有的惡夢。邱吉爾稱這齣悲劇印證了：善者的軟弱助長了惡者的兇狠，出於安全和平穩定之目的而採取的折衷妥協導致災禍的形成。違和的是，當前，民主世界開始覺醒，越來越多「邱吉爾」，台灣裡頭卻不乏「張伯倫」！

兩會期間，新華社援引習近平講話：中國這五年來，發展的外部環境急劇變化，不確定及難預料因素顯著增多，同時以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。這種敘事，無非是以「自衛反擊」來舖陳「師出有名」。從美中貿易戰到晶片戰爭，從新冠疫情到烏俄戰爭，習近平「以疫謀霸」、「以疫謀台」，並趁烏俄戰爭謀削弱、分散西方戰力，以伺機在印太及全球擠壓西方影響力。一年多來，普廷所做所為，正在激化習近平的野心。一邊明助暗挺普廷，一邊推銷停戰和談，習近平不只意圖專制集團老大，其對世界的威脅，如龐皮歐所警示，已遠遠高於希特勒的納粹德國。一旦中國武力犯台，不僅會為全球經濟帶來災難性後果，最嚴重的是導致「全球失序」的動亂。

所謂的和平統一、左右逢源、交流對話，乃至疑美論、台灣戰場論等，山雨欲來風滿樓之際，有一種人很像是二戰期間，被納粹侵略國家內部的德裔，他們因為不同原因淪為希特勒的內應，而公然與本國為敵。曹興誠直言不諱：認同中國、認同共產黨的人，請你回去偉大的祖國。那種人則認為台灣屬於中國，樂得利用台灣民主掩護促統。於是，這就考驗另一種更多數的人，能不能群起捍衛這塊土地、價值與生活方式。如果答案是肯定的，第一個模擬的戰場就在大選，必須守住這個戰場，才能取信於「抗中保台」的國際友軍，有效嚇阻、打消侵略者的妄圖。

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