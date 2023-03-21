胡，怎麼說》你們的「反戰」就是:侵略有理，扺抗有罪！

你們的「反戰」就是:侵略有理，扺抗有罪！

你們的「和平」就是:束手就縛，投降最好！

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你們的「反戰聲明」就是:以「中國夢」為中心構建的反常構造物、以習近平+普廷為軸心的邪惡視角為視角，看台灣、看烏克蘭、看世界！

你們的「反戰聲明」就是:一切都是台灣的錯、一切都是烏克蘭的錯、一切的一切更全都是美國及西方國家的錯！

你們虛構的和平就是:台灣不反抗、烏克蘭不反抗、美國及西方國家不支持台灣反抗中國併吞、不支持烏克蘭反抗俄國侵略，就天下太平！

你們的「反戰聲明」就是:輕輕放過發動侵略戰爭、犯下戰爭罪惡、殘暴殺害平民、被國際刑事法庭通緝'滿手血腥的罪犯普廷，更不指責正在準備動用軍事武力侵略併吞台灣的習近平！

你們的「反戰聲明」就是:在本質上，和普廷、習近平一鼻孔出氣，在論調上，和俄、中兩個獨裁專制政權領導的侵略擴張性民族主義大外宣唱同調，還找理由為它們的暴力惡行塗脂抹粉！

一個「大哉問」，你們的反戰如果成功了、得逞了、達到你們要的目的了，習近平就不統一台灣了？中國就不併吞台灣了？不把台灣2300萬人納入中共專制政權統治之下了？普廷就不會發動殘暴戰爭侵略烏克蘭了?答案當然全是否定的，100%、千分之千、萬分之萬的不可能，連萬分之一的例外可能都不會有!

要普、習兩個獨裁者不侵略，就像要兩頭惡虎不吃肉一樣，答案就是不可能!除非它們不能吃、無法吃、吃不到，或強吃強吞會付出它們付不起及不願付出的慘重代價（如個人被推翻、政權倒台），才會收嘴。

當你們反戰達到目的了，你們不反的侵略，則因台灣、烏克蘭等放棄武備、美國及西方未再支持反侵略，讓侵略者中、俄更加猖狂、為所欲為，遂行侵略、併吞、擴張，把台灣、烏克蘭納入專制黑暗的荼毒之下，再來是亞太鄰國成為中國獵食目標，東歐、北歐、中歐成為俄國攻掠之地...。

不要用反戰、和平口號來自欺欺人、那根本就是欺世盜名之賊！另一個大哉問:你們的反戰成功了，我們就完蛋了，台灣就完蛋了，民主、自由、人權被專制滅絕全完蛋了，難道這就是你們反戰的初心與目的?

古羅馬諺語說:想要和平，就要備戰!沒有武備，和平只是虛幻的假相，不要以為反戰就沒事了，反戰就是反對扺抗，就是準備投降!更不要以為投降就沒事了，投降絕不是戰爭的結束，而是一個被奴役、被專制、被暴政、被殖民的長期苦難開始!

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