自由開講》移民署署長用「莫須有」來貶低律師專業！

林日春

移民署署長鐘景琨竟在3月20日立法院審查「入出國及移民法部分條文修正草案」會議中，竟公然無端指責某些律師在移民案件中叫當事人不要說話、不要配合，要不然請當事人請假拖延審查時間等缺乏專業能力之情事，藉此貶低律師的專業形象。

依據《律師倫理規範》第7條規定：「律師應體認律師職務為公共職務，於執行職務時，應兼顧當事人合法權益及公共利益。」鐘景琨署長在指控律師缺乏專業能力的同時，有沒有想過移民署在實施面談程序時，無正當理由拒絕當事人所委任律師在場陪同，甚至有未請通譯人員在場的情形。在移民案件中，律師不僅需要具備豐富的專業知識和技能，還要適時的替當事人主張其應有之合法權益，避免程序上遭移民署不當侵害，造成難以挽回的情事發生。

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圖為移民署署長鐘景琨。（資料照）

移民署依《內政部移民署各類人民申請案件處理時限表》第37點規定在14天內必須完成永久居留審核，但移民署卻表示99.6%的案件是在4個月（120天）內才完成審查，這是移民署本身行政效率不彰，而非當事人請假所造成的，鐘署長在神聖的國會殿堂上，卻將行政效率不彰的責任歸咎於律師及申請人，實有損移民法治制的公信力。

律師堅守專業道德，為當事人提供優質的法律服務，並對有違反正當法律程序的情形適時提出抗辯，幫助移民申請人順利通過審核，保障其合法權益，是律師的職責。同時，政府和移民署應該更加重視律師的角色和貢獻，建立良好的合作關係，共同推進移民法制的發展，而不是一昧的貶低律師專業。

（執業律師）

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