自由開講》讓好政策真正變好事

◎江政昌

賴清德拋補助私大學費，陳建仁加碼3配套，其中推動高中職取消排富、全面免學費政策，徹底落實基本國教平等受教權，值得社會給予肯定。

公私立高中職免學費政策已實施多年，但就現況而言，高中職免學費補助2萬4423元，以每班40人計算，每生每學期的成本，高達2萬9404元，政府補助遠遠不足，就算招生滿額私校，學費收入仍難支應人事開銷，補助太少又長期凍漲學雜費，私校入不敷出仍不敵少子海嘯。

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少子加上高通膨，私中普遍財務陷入困境，學費凍漲是以犧牲學生受教品質及教職員權益為代價，政府既有心推出德政改善台灣教育，除補助私校學生學費外，應公平分配對公、私校教育經費，並協助提升私校師資及設備，才能釜底抽薪，提升私校教育品質，也能解決弱勢學生大多讀私校的階級不正義問題。

少子加上高通膨，私中普遍財務陷入困境，學費凍漲是以犧牲學生受教品質及教職員權益為代價！圖為高校示意圖，人物與本文無關。（資料照）

高中職學生驟降，政府支出減少，賸餘經費除增高中免學費補助外，高中職補助金額應予提高至3萬元，呼籲政府建立以財務結構為基礎的學費調整機制，並賦予私校適度自主化訂定收費標準，訂定以物價指數為計算基準的雜費調整制度，實際檢討各項代收代辦費的調整原則，讓私校有公平的競爭條件。

（貿易推廣人員）

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