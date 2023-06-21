自由開講》建設公共化的高教環境

◎董建宏

二十年前，聯考還是一道窄門，所有的家長都知道要讓小孩上台大，哪個莊頭有誰家小孩考上台大都勢必要大肆慶祝一番，教育作為翻轉社會階級的機制，是那個時候台灣社會的縮影。然而，隨著時代的推進，教育的內涵幾經更新，面對工業4.0的數位浪潮來襲，政府也意識到我們下一代需要具備的是探索創新，更甚於熟練操作的能力。

我國當前的教育重視學生的自我探索，學校作為提供學子追求夢想所需要的知識，也為學生提供一些銜接社會的可能方式，像是大學ＵＳＲ，在最近幾年就有不錯的成績，不分公私立學校，齊心經營高等教育環境，將高教資源與社會更緊密的連結，創造一個資源共享的人際網絡，也符合聯合國一直在提倡的ＳＤＧs永續發展指標。大學提供更多元的探索方案，有助於學生在進入社會的最後一哩路，以學校累積的豐厚資源，提供學生就業方向上的建議與指引。

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但是，學生來自不同家庭社經背景，影響了教育選擇權，在教育資源使用上產生了限制，學生可能會因為高等教育的花費阻擋了追求夢想的腳步，筆者雖然任教於公立大學，但對於現在學生所處的複雜環境，感同身受，學生當中也有朋友就讀私立大專校院者，他們白天上課，下午兼差，晚上接著在便利商店上晚班，一個人兼做兩、三份差，不僅學習成效打折扣，學習成果無法成為尋職的利器；此外，連友誼的建立也變得困難，人際交流的缺乏，也容易讓自己變成一座孤島，心理健康狀態堪憂，身為大學教授，聽到這樣的處境，不免感到憂心。

台灣目前大學在學人數將近90萬人，卻有65%就讀私立大專校院，而根據台大經濟系教授林明仁與學生沈暉智的論文「論家戶所得與資產對子女教育之影響」研究，分析1993～1995年出生的學生入學與家戶所得情形，其結果顯示，台大學生的家庭所得中位數約為150萬、整體公立大學的家庭所得中位數近110萬，整體私立大學學生的家庭所得中位數100萬。顯示私立大專院校的學生，確實有較大機率需要為了賺取生活費及學費，在學業及打工方面兩頭燒，更是較需要協助的對象。

台灣目前大學在學人數將近90萬人，卻有65%就讀私立大專校院，根據研究調查發現，私立大專院校的學生，確實有較大機率需要為了賺取生活費及學費，在學業及打工方面兩頭燒，更是較需要協助的對象。（資料照）

日前總統候選人賴清德先生提出「定額補助私立大專學雜費助學方案」，筆者認為此舉將會大大減低就讀私校學生以及家長的負擔，創造一個更公平的立足點，避免學生畢業之後陷入債務的壓力循環，延誤未來生涯更好的進路。除了創造更公平的就學選擇選，多年來一直為人詬病的高教資源傾斜天秤也將有導正的機會，身為大學教授，我們樂見教育資源更加公平，學生的選擇權不再因爲家庭經濟背景而有所限制，創造更均等的機會，國家必定能夠培育更多優秀的人才。

（中興大學景觀與遊憩學位學程副教授）

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