自由開講》言論自由月 酷兒不自由

孜穎和夥伴

◎孜穎和夥伴

台大學生會響應 4 月 7 日言論自由月，於校內舉辦「言論自由月」活動，時間從 4 月 17 日到 5 月 16 日讓學生與教師可以掛設布條標語在學生會申請的地點。

性別平等教育委員會學生委員候選人孜穎以女研社在 2022 跨性別遊行中展示的標語「問卷不問生理性別，你不用看我的下面」製作了一面布條標語，於 5 月 9 日掛設在小幅樓和普通教學館中間通道。布條旨在呼籲研究單位和活動舉辦方在設計問卷時，理解「生理性別」並非「唯一真確」，如果研究或活動並非醫學或健康相關，便不應該詢問填答者的生理性別，而是應該詢問社會性別。此外，生理性別也應以「出生指定性別」替代，以示此為醫療人員所指認／指定的性別。

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最初版本的「問卷不問生理性別」布條標語 孜穎／攝

布條掛設不到四十八小時，便有同學發現布條標語似乎被人故意拆下，台大學生會也發現，學校的繩網被人破壞。當時該面牆有三面布條，其中一面由臺大宅研所掛上的「面對御宅，消解霸權，解碼二元，正視［無］性戀」也同時被拆下，只留下「我❤️葉玫瑰」。這樣的破壞之舉，明顯是針對性／別少數而來的。

臺大宅研最初掛上的布條標語 孜穎／攝

性／別少數的布條標語被破壞後，只留下「我❤️葉玫瑰」布條標語 孜穎／攝

被破壞的繩網 孜穎／攝

在言論自由月活動中破壞布條標語，就像是要讓性／別少數噤聲。在平常生活中，性／別少數想要分享自身經驗或是提出自己的訴求，都需要頂著龐大的社會壓力，許多人因此選擇沉默，以免自己在發表意見後受到攻擊而受傷。破壞布條這一暴力行為雖然是由特定人所為，但它也代表這社會不只是消極地壓迫性／別少數，更會積極地消除性／別少數僅存的微弱意見。

於 5 月 12 日，也就是布條標語被破壞的兩天後，孜穎邀請了一些同學重新製作布條標語，並且立志，不管布條被破壞多少次，我們都會重製布條直到活動結束。臺大宅研也隨後重新製作了他們的布條標語，並雙雙將新製作的布條掛回原處。從一人製作布條標語變成一群人製作，象徵面對暴力，性／別少數不會退縮，而是會集結起來一同抵抗暴力。將重製後的布條標語掛回原處，並且堅持到活動結束，則象徵了，酷兒們不會被打倒，會持續地消解霸權，直到性別真的平等的那一天。

重製並掛回原處的「問卷不問生理性別」布條標語 孜穎／攝

臺大宅研也重製布條標語，並掛回原處 孜穎／攝

（學生）

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