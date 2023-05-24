晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》言論自由月 酷兒不自由

孜穎和夥伴
2023/05/24 11:41

◎孜穎和夥伴

台大學生會響應 4 月 7 日言論自由月，於校內舉辦「言論自由月」活動，時間從 4 月 17 日到 5 月 16 日讓學生與教師可以掛設布條標語在學生會申請的地點。

性別平等教育委員會學生委員候選人孜穎以女研社在 2022 跨性別遊行中展示的標語「問卷不問生理性別，你不用看我的下面」製作了一面布條標語，於 5 月 9 日掛設在小幅樓和普通教學館中間通道。布條旨在呼籲研究單位和活動舉辦方在設計問卷時，理解「生理性別」並非「唯一真確」，如果研究或活動並非醫學或健康相關，便不應該詢問填答者的生理性別，而是應該詢問社會性別。此外，生理性別也應以「出生指定性別」替代，以示此為醫療人員所指認／指定的性別。

最初版本的「問卷不問生理性別」布條標語 孜穎／攝

布條掛設不到四十八小時，便有同學發現布條標語似乎被人故意拆下，台大學生會也發現，學校的繩網被人破壞。當時該面牆有三面布條，其中一面由臺大宅研所掛上的「面對御宅，消解霸權，解碼二元，正視［無］性戀」也同時被拆下，只留下「我❤️葉玫瑰」。這樣的破壞之舉，明顯是針對性／別少數而來的。

臺大宅研最初掛上的布條標語 孜穎／攝

性／別少數的布條標語被破壞後，只留下「我❤️葉玫瑰」布條標語 孜穎／攝

被破壞的繩網 孜穎／攝

在言論自由月活動中破壞布條標語，就像是要讓性／別少數噤聲。在平常生活中，性／別少數想要分享自身經驗或是提出自己的訴求，都需要頂著龐大的社會壓力，許多人因此選擇沉默，以免自己在發表意見後受到攻擊而受傷。破壞布條這一暴力行為雖然是由特定人所為，但它也代表這社會不只是消極地壓迫性／別少數，更會積極地消除性／別少數僅存的微弱意見。

於 5 月 12 日，也就是布條標語被破壞的兩天後，孜穎邀請了一些同學重新製作布條標語，並且立志，不管布條被破壞多少次，我們都會重製布條直到活動結束。臺大宅研也隨後重新製作了他們的布條標語，並雙雙將新製作的布條掛回原處。從一人製作布條標語變成一群人製作，象徵面對暴力，性／別少數不會退縮，而是會集結起來一同抵抗暴力。將重製後的布條標語掛回原處，並且堅持到活動結束，則象徵了，酷兒們不會被打倒，會持續地消解霸權，直到性別真的平等的那一天。

重製並掛回原處的「問卷不問生理性別」布條標語 孜穎／攝

臺大宅研也重製布條標語，並掛回原處 孜穎／攝

（學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書