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自由開講》中國大興「文字獄」恐與國際脫鉤！

2023/05/24 11:05

◎林清泉

中文字成為禍患的根源，這怕是造字的先民不曾想到的，有人認為這是中文字的負面作用，但從根本上說，文字之禍，罪不在中文字，而在於中國的人治文化傳統。

在中國，民眾言論受到嚴格限制，凡是涉及批判或諷刺政府的言論皆受到禁止，近年來，這種情況更加嚴重，甚至只要當局主觀認定該言論不利其統治，哪怕內文與政府並未產生聯繫，中共仍會將發文者定罪，這種宛如當代「文字獄」的現象，令中國人民生活得提心吊膽，生怕一不小心禍從口出而面臨牢獄之災。

日前中國脫口秀演員House李昊石便因言獲罪，成為中共「文字獄」的犧牲者，事件起因於，李昊石在表演時以「作風優良，能打勝仗」8個字比喻狗追逐松鼠的姿態，在我等看來這不過是一種誇張的比喻方法，但因為中共國家主席習近平曾在2013年的全國人大解放軍代表團會議以此形容解放軍，李昊石因此便遭官方定性為刻意侮辱軍人並被以「涉軍人不當言論」為由處以重刑。而在李昊石被捕後不久，中國公安局便迅速對整個事件進行蓋棺論定，並藉此宣揚人民應對軍人報以敬畏之心，否則必將遭受「法律的鐵拳」所制裁云云等論調。

中國脫口秀演員House（李昊石）由於在表演時，陰錯陽差誤以野狗比喻人民解放軍，不僅遭到禁演，還被警方立案調查，最重面臨3年以下有期徒刑。（擷取自微博、本報合成）

「作風優良，能打勝仗」這8字並非獨有習近平一人所能使用，也非只能用來形容軍人。此次中國官方大動作對一名脫口秀演員進行封殺判刑的行為，恐會加大民間自媒體以及民眾的自我言論審查情形，人人皆害怕因言獲罪而遭官方請去吃「免錢飯」，長此以往，雖利於中共進行愚民統治、穩定政權，但卻會令中國陷入思想封閉的困境。

（關注兩岸議題的大學生）

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