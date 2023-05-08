自由開講》從習近平的強國「太空夢」看見中共佈局星際戰略野心

◎胡尼克

據媒體報導，中共「天宮太空站」於去年底正式建成，為提升在全球的聲望，中共將「天宮」軌道前哨基地塑造成可供世界各地科學家使用的太空站，讓那些有太空計畫國家的科學家得以因此而受惠；此外「天宮太空站」屆時將與日本東京大學太空研究團隊，和中國清華大學於今年7月起在「天宮太空站」裡進行實驗，以及進行有關火箭發動機的基礎研究；對此報導還指出，日本、歐洲和南美等17個國家預定將在「天宮太空站」進行實驗。而隨著美日等國使用的國際太空站逐漸老舊，年限迄今已超過20幾年，所以中共政府有意發展「太空外交」，為所有國家的科學家提供將其太空實驗帶到「天宮太空站」的機會，進而掌握競爭白熱化的太空領域開發主導權。

圖為中國的「天宮太空站」。（取自維基百科）

自從前蘇聯太空人加加林的太空船在1961年發射升空，以及美國太空人阿姆斯壯在1969年踏上月球以來，太空領域歷來是美俄兩國主導的天下。然而，面對急起直追的中共，美國開始對中共有所提防，美國太空司令部司令狄金生就曾示警，中共還在發展中的太空軍力，恐會導致多數的美國太空資產陷入危險；對此，美國太空軍（U.S. Space Force）參謀長阿瑪格諾也表示，中共軍力的快速推進，對美國在外太空的優勢，已構成了與日俱增的威脅風險。而為了因應中共在太空的影響力日增，美國前總統川普在2019年成立太空軍和太空司令部（US Space Command），也是為確保美國在太空爭霸戰的優勢，已將太空提升為焦點戰區。在美中圍繞著臺灣、南海、貿易與科技等議題的緊張情勢升溫下，太空正越來越可能成為美中未來衝突的新戰場，亦是凸顯星際戰略部署的重要性。

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由此可見，相較於美國擴大與盟友合作、推動太空聯盟勢力，中共方面除了在二十大報告中凸顯「航太強國」的目標外，習近平也在二十大會議中，提拔大批在航空航太、人工智慧以及重要科技戰略領域具有專才的技術官僚；報導指出，美國太空軍作戰部長薩茲曼日前在慕尼黑的安全會議時表示，其中最驚人的原因是中共和俄羅斯已經試驗了一系列武器，中共正利用太空上優勢，使導彈類武器快速鎖定瞄準並擴大射程範圍，例如：反衛星飛彈、陸基反導和軌道攔截能力等技術，就知道中共為何如此積極發展「太空外交」，這些致命的毀滅性武器要是被中共完全掌握，不僅會對各國造成威脅，更是讓原本就很緊張的兩岸關係埋下了不確定因素，畢竟習近平把航太夢視為他「強國夢」的重要組成部分，一旦只要中共共產勢力崛起，對於許多民主國家勢必會造成巨大威脅。

（國家安全研究生）

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