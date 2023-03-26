自由開講》學者顛倒黑白只成殺人幫兇 「中美等距論」良心何安？

張天泰

近日，陽明交通大學退休教授傅大為、政大退休兼任教授郭力昕、政大教授馮建三以及中研院研究員盧倩儀等學者發表聲明「反戰論」，倡議「中美等距」，上述學者老師在各自專業貢獻卓越，然而對於政治現實卻不正視，特別是傅大為指出：「台海緊張情勢，美國要負非常大的責任，真正要抗中的是常在台海挑釁的美國，台灣不應總是跟在美國後面買武器、抗中，應該對中國、美國應採取等距離外交的新立場。」，筆者認為更為不切實際的言論，一一分析反駁如下。

近日，陽明交通大學退休教授傅大為、政大退休兼任教授郭力昕、政大教授馮建三以及中研院研究員盧倩儀等學者發表聲明「反戰論」，倡議「中美等距」！（資料照）

一、侵略者跟被侵略者關係的混淆錯亂

學者「反戰論」字面是反戰，但實質會導致助長投降主義式疑美論，混淆侵略者跟被侵略者、壓迫者和受壓迫者的關係，這裡可以和傅大為提問的是「台灣要和美國大量購買國防武器的根本原因？」，中共意圖武統台灣，照三餐對台灣文攻武嚇的前提持續被上述學者忽略，倡議「中美等距」論的學者，是否有思考在侵略者跟被侵略者之間，中立是什麼意思？

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二、譴責美國與北約刻意忽略事實

再來，學者提出似是而非「反戰論」、 「中美等距」論，在俄烏戰爭譴責美國與北約在俄羅斯家門口挑釁，訴求是以外交斡旋來取代戰爭，卻刻意忽略以下事實，第一為侵略國俄羅斯在外交談判期間持續轟炸平民、產房、醫院和人道走廊，第二為普廷（Vladimir Putin）已被ICC國際刑事法院（International Criminal Court）認證其將烏克蘭兒童遣送俄羅斯而涉犯戰爭罪，並發布國際通緝逮捕令，第三為侵略國俄羅斯從未撤軍停止入侵烏克蘭。

三、學者陷入幫侵略者講話成為殺人幫兇的危險

而現今國際聚焦習近平訪俄，習近平表面當「和平使者」，實質目為強化中俄關係，中共和俄羅斯已結成專制極權聯盟，俄羅斯為討好中共，聯合發表中俄聲明「台灣是中國一部分」，持續矮化台灣，而學者虛偽的中立觀點，只會讓學者陷入幫發動戰爭的侵略者講話，助紂為虐成為幫兇而不自知，因為對發起戰爭的國家讓步時，等待你的是一個充滿侵略戰爭的世界，事實上，中共原訂俄國侵略烏克蘭之戰，如果各國冷漠以對，以隔岸觀火自掃門前雪的心態，導致俄羅斯迅速獲勝，便要模仿俄羅斯侵略烏克蘭模式，以戰爭入侵台灣，而目前根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析預估，戰爭第一年，俄軍大約蒙受25萬傷亡，其中6-7萬人戰死，而根據烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）2022年12月說，烏政府估計在這場戰爭中已有約1萬至1.3萬名烏克蘭軍人喪生，侵略戰爭已造成數十萬人死傷，學者持續陷入幫侵略者講話指責美國，顛倒黑白，只會成為殺人幫兇而不自知！

四、為了等距台灣和中共購買國防武器？

最後，美國希望台海維持現狀，當中共在法律上通過《反分裂法》、每年軍費跟武器數量都節節上升、軍機軍艦持續威脅台灣、美國必須通過更多友台法案、透過軍購協助加強台灣的國防實力，如果學者似是而非的「中美等距」論是對的，為了等距，是否台灣要和中共購買國防武器？共機現在持續擾台，侵略台海中線，學者能否請中共等距？總言之，筆者認為現在部分藍營人士、部分學者宣傳「白宮內有『毀滅台灣』計畫」、『疑美論』、『中美等距論』，這是中共認知戰一環，打擊台美關係的目標在弱化台灣，成功弱化台灣後是極權中共要入侵台灣的時刻。

（政治工作者、教育博士）

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