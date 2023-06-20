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自由開講》當超越侯友宜之後 柯文哲的兩岸政策也「一根草都沒有」？

2023/06/20 10:42

◎王智盛

在國民黨正式提名新北市長侯友宜為2024總統候選人的一個月後，已經有包括TVBS、美麗島電子報、菱傳媒、關鍵？等四份民調公佈顯示，民眾黨總統候選人柯文哲的民調不降反升，穩定超越侯友宜、逼近賴清德，成為這場三腳督總統大選當中的第二名。這一個月間的「柯升侯降」，主要原因自然是侯友宜陣營本身選戰策略的自亂陣腳所致，但當佔據了藍白競合「坐二望一」的有利位置後，柯文哲近期也更顯躊躇滿志，一手暗酸侯友宜在「餵藥案」上的危機處理，一手也不忘狠批民進黨的兩岸政策，急欲凸顯「非綠共主」的企圖心不言可喻。

誠如股神巴菲特所言：「當海水退了時，才知道誰沒有穿褲子游泳」。柯文哲近期一系列在兩岸議題上自我矛盾的爭議言論，不僅無法讓其彎道超車，反而盡顯柯文哲兩岸論述的左支右絀。

首先，面對兩岸議題中為為核心的兩岸定位問題，柯文哲除了擔任台北市長任內的「兩岸一家親」之外，始終無法提出更為完整清晰的論述。而其近期在接受日本朝日新聞專訪表示「中國並未提供九二共識的明確定義，如果他當選總統，打算向中國詢問這個定義」的說法，更是自曝其短、讓人啼笑皆非。要知道，上至習近平、下到歷任國台辦主任，中共官方在各種場合的正式文件及說法，自始至終都強調「堅持以一個中國原則為核心的九二共識」，而所謂的的「一中原則」的核心，自然就是「台灣是中國的一部分」，定義明確、毫無轉圜空間。柯文哲竟然還妄想向北京訊問「九二共識」的定義，不啻「請鬼抓藥單」。這種把兩岸定位論述權白白送給北京去定義的作法，也暴露出了柯文哲在兩岸政策上的無知與無能。

柯文哲竟然還妄想向北京訊問「九二共識」的定義，不啻「請鬼抓藥單」。這種把兩岸定位論述權白白送給北京去定義的作法，也暴露出了柯文哲在兩岸政策上的無知與無能。（資料照）

再退而求其次，倘中國也明確回應柯文哲「九二共識」就是「一中原則、一國兩制」，那其態度又是如何？其實柯早在2019年5月30日回應「習五點」的說法中就曾大言不慚地表示「對中國提一國兩制，台灣什麼都不要講就好」─ 毫無堅持、全盤接受 ─ 這就是柯文哲在所謂「向中國詢問這個定義」後的反應。而這樣的反應正好也呼應了柯文哲長期以來只耍嘴皮、不負責任的政治渣男態度。

而不僅是在兩岸定位的論述上一片空白，柯文哲在台灣民眾、乃至於世界各國都關注的「台海和平」議題上的態度更讓人瞠目結舌。作為一個總統候選人，柯文哲竟然提出「如果他當總統，每年選一天，用網軍把中國高鐵或ATM系統癱瘓」此種不負責任的挑釁政策，根本就是要把台灣往千夫所指的「麻煩製造者」火坑推入。但柯這種無視國際政治運作的無理挑釁說法早已有跡可循─ 去年中共軍演時頻頻飛越海峽中線，當時柯文哲就狂言「我當總統飛機也會飛越中線」─ 乍聽之下頗令人解氣，但仔細一想，柯文哲這樣的做法又和北京當局粗暴蠻橫的挑釁有何差異？此種只顧譁眾取寵、不顧民眾死活的挑釁言論，又再次赤裸裸地展現了柯文哲只想在兩岸政策上的炒短線、炒聲量心態。

從上述柯文哲近期在兩岸議題上屢屢荒腔走板的發言及論述，不禁讓人擔憂，柯的兩岸政策是不是也如同知名音樂人劉家昌批判侯友宜所言：「草包裡面連一根草都沒有」。兩岸政策是台海和平的全球關鍵議題，一個「一根草都沒有」的總通候選人兩岸政策，不僅無法說服台灣民眾，恐怕更會讓全世界戒慎恐懼。

（中華亞太菁英交流協會）

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