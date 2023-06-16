假借學術交流實則竊取他國機密？

◎儀安

近年德國相繼曝出中國借學術交流竊秘事件，然德國內政部長費澤爾（Nancy Faesser）日前就「中國間諜」發聲警告要求德國企業、大學、科研機構等做出防範措施，並指出與中國來往所涉及之三個安全重點，分別為識別風險、抵禦危險和避免形成依賴。

中國透過派遣博士生至德國以學術合作形式參與該國公司項目，並以此獲取進入企業IT從中竊取相關項目內容，離開返回中國後再加以將該項目註冊為中國專利，然此舉不僅出現在德國，乃至各國都曾出現此等案例，但其目的並非是盜取技術，更多的是竊取國家機密為其所用。

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德國內政部長費澤爾（Nancy Faesser）指出，中國的間諜活動牽動德國經濟、工業和科研造成的危險越來越大，必須加強防範力道。（歐新社）

中國秘密派遣學生以學術交流為名目至各國竊取機密其境內也未曾停歇，中國於今年4月26日通過中華人民共和國新版《反間諜法》，該法由現行法律四十條條文的基礎上增加為七十一條，將於當年度7月1日起生效，然中國恐將透過此法達成「禁止國外媒體報導中國境內實際情況」、「加強對境內外國人的監管」之目的，在境內以合法方式竊取外企機密並加以利用。

據筆者觀察，中國政府在習近平的領導下，藐視國際準則，挑戰國際秩序，包括在海外竊取民用技術，用於軍事用途，藉此加強解放軍的軍事力量，未來中國恐將達到不可估量的高度，各國赴中的風險程度與日俱增，建議應避免前往中國、港澳，以及中國有影響力之部分國家；各國也需加強境內外對中國的防範制度，強化被竊取機密的風險。

（淡江大學戰略事務研究所助理）

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