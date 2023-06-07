自由開講》「香格里拉對話」會上的明爭暗鬥？

◎語勤

本月3日美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在亞洲年度安全會議「香格里拉對話」上重申臺海和平穩定之重要性，並強調美國絕不會容忍任何盟友遭受中國的軍事威脅和霸淩；對此，中國國防部長李尚福在會上發表了以「中國的新安全倡議」為題的演講，再次宣稱臺灣問題是中國「核心利益中的核心」，任何「虛化」一個中國原則的行徑都是「荒謬且危險的」，並強調「如果有人膽敢把臺灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，堅決捍衛領土完整」，引發各界高度關注。

圖為6月1日美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）（右）在亞洲年度安全會議「香格里拉對話」晚宴上，與中國國防部長李尚福（左）短暫握手示意。（美聯社）

由於美中角力逐漸白熱化，再加上早前發生的一連串事件，包含美中貿易戰、遏止中企半導體、間諜氣球等，在在顯示中美間的競逐與摩擦次數漸增，雙方均不再隱藏對爭取世界主導權的野心，故本次在新加坡舉行的亞太安全論壇「香格里拉對話」更顯重要，被視為觀察美中關係後續發展的趨勢指引；然當中共拒絕兩國防長在香格里拉對話的「會外會」時，便隱隱透漏出美中緊繃關係尚無緩解之勢，再加上兩國對於彼此的「誠意」認知有所顧慮，導致雙邊互信基礎不穩，因此在峰會上的各項互動與舉措顯得格外敏感且尷尬。

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值得注意的是，中共此次派出多年前被美國制裁的李尚福作為代表，企圖探測美方底線，甚至刻意安排李在國際峰會上對臺海議題強硬表態，同時暗指美國故意挑起區域緊張，綁架地區國家、渲染衝突對抗；然在周末的峰會期間，李尚福卻分別安排與英國、德國防長及歐盟代表等進行會晤，並聲稱雙方有「建設性對話」，顯見中共正試圖拉攏歐洲、擴大友好勢力，增加國際話語權和地位，以便日後對臺行動上，有歐洲作為靠山。

總上所述，臺灣身處在中美競爭的漩渦之中，面對多方勢力的明爭暗鬥，更應謹慎應處、小心以待，再加上2024總統大選即將到來，兩岸政策和未來走向更是各界關注焦點。正所謂「牽一髮而動全身」，臺海安全和穩定關係到整個世界局勢，在這緊張且敏感的現狀下，政府如何拿捏分寸、保護主權不受侵犯，將是一大關卡及挑戰。

（前政治工作者）

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