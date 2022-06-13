自由開講》阿共仔老狗變不出新把戲，臺灣人聽到耳朵快長繭！

洪昱睿

在剛於新加坡舉行完的「香格里拉對話」會後記者會上，中國國防部長魏鳳和對臺灣又以軍方鷹派之姿對臺灣及美國「梟叫狼嚎」似地嗆聲，對臺灣狠嗆「搞臺獨死路一條，妄想！挾洋自重不會得逞，休想！」，對美國也大嗆「干涉中國內政就打到底！」，殊不知所謂「香格里拉對話」的宗旨即在於讓國際各方在各方面、各區域產生互信、避免誤判情勢、和平共處。

中國國防部長魏鳳和在「香格里拉對話」中，強調若有人膽敢把台灣分裂出去，將不惜一戰打到底。（路透社）

中國對臺灣文攻武嚇、認知作戰、咄咄逼人、金句連發，臺灣人再熟悉不過了，從「一九九五閏八月」、「九六年臺海危機」到朱鎔基「搞臺獨，絕對沒有好下場！」，吳儀「邀請臺灣參與WHO是於法不符、於理不容、於情不合！」、沙祖康「誰理你們？」，一直到現在的魏鳳和，至少筆者到目前這三四十載的人生當中，老是在聽這些狗嘴裡吐不出象牙、老狗變不出新把戲的廢話，已經受夠了。

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朱鎔基當初的嗆聲，間接幫助臺派的前總統陳水扁當選，中共二〇一九年在香港示範如何摧毁所謂的「一國兩制」也間接地造成同為臺派的蔡英文總統高票連任，這些都明白表示了，臺灣人不吃中國共產黨硬作強硬的那一套，也不接受一下子黑臉一下子白臉的精神分裂式統戰手法。現在目光如豆的中國以為自己翅膀硬了，還要去挑釁美國？臺灣人如果不是被嚇大的；那美國人則更不是。

對比魏鳳和的強硬姿態，近來前副總統呂秀蓮屢屢倡議「永久中立國」、「不要統一要統合」、「一個中國改一個中華」、「邦連論」，甚至聯合所謂「儒家文化圈」的日本、韓國打造「東亞新三角」（日、韓對儒家的詮釋和臺灣有一樣嗎？），其中「永久中立國」和「東亞新三角」是癡心，其他則是幻想。

一個把上海疫情封控搞得荒腔走板、人仰馬翻的中國；你還能期待他什麼呢？還是別再跟著瞎起鬨下去了吧！

（語文工作者）

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