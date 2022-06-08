自由開講》四個堅持就是台灣共識

黃大益

正在訪美的國民黨主席朱立倫說，九二共識是「沒有共識的共識」，更拿美國政府的一中政策作比擬，說兩者皆是「創造性模糊」；在沒有更好的方案以前，還是會用此方式進行交流。朱主席的說法，可能沒有清楚認知到幾點訊息：

國民黨主席朱立倫赴美訪問，稱國民黨是親美、而不是親中的政黨，又稱九二共識是「沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus），是一種「創造性模糊」。（資料照）

第一，美國政府的一中政策，是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為基礎，反對任何一方片面改變現狀；然而自始至今，美國政府的政策並無改變，何來同朱主席的模糊之說？

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第二，其實改變共識、不給台灣模糊空間的，是中國國家主席習近平。2019年習近平定調九二共識就是一國兩制，中國試圖斬斷台灣與世界各國的關係，並阻止台灣參與國際組織，更頻頻出動軍機擾台，行為日益挑釁。面對中國的文攻武嚇，反倒讓尋求連任的蔡英文，在兩岸關係上有如吃了定心丸，堅定抗中保台，而選舉結果也證實民意所向，台灣人民與習近平罕見聯手推翻創造模糊空間的九二共識，既然已被推翻就是沒有共識。

第三，朱主席似乎是沒有更好的方案，才勉為其難接受九二共識。其實去年國慶演說，蔡英文總統早已劃清台灣接受兩岸關係的底線，提出四個堅持：

堅持自由民主的憲政體制。 堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬。 堅持主權不容侵犯併吞。 堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。

國際社會都期待台海和平穩定發展，依台灣現狀無須冒進，但屈服於壓力下也不該是台灣面對兩岸關係的態度；因此充實國防自主，才能確保沒有人能逼迫台灣走向中國設定的路徑，如同蔡英文總統所說：中國設定的路徑，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有兩千三百萬人的主權。

相較於老調重彈的九二共識，四個堅持明確指出台灣的底線，唯有以此公約數為基礎建立的共識，才能確保台灣國家主權和世世代代的自由與民主。

（前桃園市政府青年諮詢委員）



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