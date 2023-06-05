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自由開講》要求林飛帆立委退選的「三點不合理」

2023/06/05 10:43

◎黃光

這幾日，國內政治圈接連爆發出「#Metoo」的性平事件，許多年輕的政治工作者，懷抱著改變台灣的理想，投入政治工作，卻遭遇性別上的不尊重、職場上不平等的對待，令人痛心。「我們不能就這樣算了」，這句話來自知名職人劇《人選之人》中的台詞，卻更也看出現實的無比赤裸，血淚斑斑、令人同情。

這股「性別政治」的運動，固然令人深刻感受到年輕政治工作者的「勇敢」精神。然而，在一片「喊打喊殺」的氛圍中，所謂「公平」，卻有遭到「抹煞」之餘。社會該檢討的，應是結構環境的全面檢討、「相同事物為相同對待」的事理，反觀近期，卻突然有部分人士、媒體，將此「性別政治運動」，轉嫁到「特定的」政治人物，甚至動輒將無辜「第三人」污名化、「錯把馮京當馬涼」；嚴重的，甚至藉此遂行「打擊政敵」的目的，令人擔憂。

就例如，媒體報導的「第一案」—民進黨性平部主任許嘉恬「吃案」的事件。就在此案爆發後，突然有特定人士，在第一時間「高喊」其部門督導是「民進黨台北市立委參選人林飛帆」。明眼人一看即知：在此特定時點，突然特定人士「天外飛來一筆」，繞了一大圈翻出「案外案」，很難不令人懷疑背後的動機。

更何況，平心而論，其實不管「於理、於法、於整體環境」而言，要求林飛帆為此案負責的論述，都極為薄弱。原因在於：首先，根據林飛帆於事後的聲明所指出，林飛帆是在事件發生後，才接受時任婦女部主任許嘉恬「在保護當事人隱私的原則下」報告此案，並進而再接受「當事人無意進入性平機制」的說法。

根據林飛帆於事後的聲明所指出，時任婦女部主任許嘉恬當時有簡略向他報告，但因這是性平事件，要保護當事人隱私，過程跟細節必須有所顧慮，他只有接收到簡略報告，婦女部給他的資訊是當事人決定沒有要走申訴程序，但他確實忽略背後可能的種種原因，「有疏忽就應該誠懇地檢討跟道歉」。（資料照）

因此，要首先探討的，是林飛帆有無積極「隱藏」此案的意圖與動機？林飛帆是否有「包庇」、「吃案」的情勢發生？答案很顯然沒有。原因在於，林飛帆的行為，並不符合「明知」且「有意」使其發生的故意要件，他也顯然沒有要「隱瞞」事情真相的積極意圖。

反觀，近期卻有部分論者，頻頻用「黑箱」、「故意吃案」的說法來「貼標籤」，這是「看到黑影就開槍」，極為不合理。就事理而言，應該論究的是：時任婦女部主任許嘉恬對於案件，到底向部門督導報告了多少？是用什麼方式報告、是否有陳述案例事實？為何對於督導主管，許嘉恬竟然還敢隱瞞不報？許嘉恬是否刻意「淡化」此性平案件？將此案歸結於林飛帆「吃案」，這是一種荒謬的「邏輯跳躍」，更違反「無罪推定」原則，對於釐清事實真相、保護被害人，並無幫助。

第二，林飛帆是在「保護當事人隱私的原則」的情況下，得知此事。攤開法條及規範，依據《性騷擾防治準則》第19條，對於性騷擾案件，「當事人之姓名或其他足以辨識身分之資料，除有調查之必要或基於公共安全之考量者外，應予保密。」簡言之，法條規範的，是採取「對於被害人去識別化」的「保密原則」。若果如此，時任督導的副秘書長，至多只能在「無法得知當事人資料」、「無法得知案例事實」等前提下，得知此案的大致梗概。

換句話說，在此前提之下，要求督導的主管，要在動輒數百人的組織中，找到受害者、加害者，無異於「大海撈針」，那是一種「強人所難」，根本不符合「責任原則」，甚至對於「保密原則」，都有所違悖。

第三，既然民進黨建立的性別申訴機制，無法被當事人「信任」，那是民進黨的歷史責任，也是台灣近幾年「陽剛政治文化」所造成的憾事。台灣的政治環境，當然值得檢討，但衡平而言，絕不單單只是林飛帆的政治責任，國民黨、民眾黨，甚至一般的公司行號，都有檢討之必要。更何況，林飛帆參選立委的正當性，還有其年輕、積極、正義、有國際觀等人格特質，這些優點，都再再顯示出林飛帆是極其適任的立委參選人，要說他就此「不適合參選」，未免牽強，也讓人懷疑其背後的意圖。

長遠而言，此次台灣政治圈的「Metoo」運動，確實將台灣政治界中，最黑暗的瘡疤揭開。但是，就個案而言，既然牽涉的案件，已交由黨內申訴機關、司法機關來調查，外人最多能做到的，就是期待能在「程序正義」的前提下，最終達到發現事實真相的「實質正義」。而在檢討性平案件的同時，若有特定人士，再繼續對個案「喊打喊殺」、甚至以「遂行自己的政治目的」，都是極為不道德。

大學講師

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