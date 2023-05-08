自由開講》不教而殺謂之虐？ 贈與「徵收前農地」會被罰？

◎王春木

近年政府開發不斷，許多農地的徵收案，地主將其農地不計入贈與總額，在徵收前先贈與給下一代，在土地開完成後，由下一代領取抵價地或補償金，以達到免贈與稅，財富又移轉給下一代的目的，國稅局對此一行為多以「實質課稅」名義，以徵收後的價值，補課地主贈與稅，造成行政救濟官司不斷。

國稅局示意圖。（資料照／翻攝臉書）

我國免除農地的移轉稅賦，其中條件是仍做「農業使用」的農地，如果是沒有農業使用，例如：搭鐵皮工廠、閒置荒廢，就不符合免稅的要件，但若今天是農用，而明天被徵收為建地呢？似乎要怪罪地主是有疑義的，因法律規定受贈人應在受贈之日起五年內保持農業使用，否則應該追繳應納稅賦，但如果並不是受贈人自己能控制的問題，例如：受贈人死亡了、土地被徵收了，這非受贈人所能掌控，在此時就應該網開一面。

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另一個問題，是土地徵收已召開公聽會、說明會之後，一定會辦理徵收嗎？筆者是覺得是不一定，若居民抗爭嚴重，或是情事變更了，有其他更佳的方案，這也可能會造成徵收不成，所以若一昧地怪罪地主是投機避稅，這樣的看法是有點問題的，但徵收程序中如果有警告過地主呢？例如：在公聽會、說明會中有請國稅局列席說明，據了解桃園市政府辦理航空城徵收案時，曾邀請過國稅局人員列席宣導。而在某些縣市則是乾脆停發農用證明，但筆者覺得目前的法律規定並沒有拒絕民眾申請的依據，但在其用意上，筆者是表示贊同的。

行政單位有必要檢討現行的措施，行政管理的方式，不外乎事前審查制（prior restraint）與事後追懲制（subsequent punishment）二種，若政府疏於事前的審查、警告，而在事後提出追稅舉措，導致增加社會成本，子曰：不教而殺謂之虐，行政單位施政應以宣導、協助為優先，處罰僅是手段，而非目的，目的在於促使民眾自律及守法，所以筆者呼籲政府，應加強土地徵收前公聽會、說明會對於稅捐的宣導，提供民眾有關稅捐規劃的正確資訊，之後，若地主仍堅持要贈與給下一代，將來若被追稅，那就怪不得人了。

（桃園市地政士公會理事長）

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