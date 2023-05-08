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自由開講》國家重大教育和科技計畫出問題？只有「正交」而無「糾纏」！

2023/05/08 09:41

◎林志忠

「糾纏」一詞近年來極為火紅，尤其在近代科學語境加持下的「量子糾纏（quantum entanglement）」，更是一個近乎婦孺皆知，越來越如雷貫耳的熱門專有名詞。

量子力學是解釋微觀粒子性質的近代物理理論，它破天荒揭示微觀粒子的運動必須使用（如水波般浮動起伏的）波函數來描述。除了糾纏性質之外，微觀粒子波函數還擁有一種「正交（orthogonal）」的特性，但後者很少被科普提及，以致公眾對其陌生。

「正交」的性質是指兩者之間毫不相干，風馬牛不相及，你走你的陽關道，我過我的獨木橋。

「糾纏」則是你泥中有我，我泥中有你，藕斷絲連。

國內這幾年的科教大事除了108課綱及大學考招方式之外，還有國科會量子科技（國家隊）計畫、教育部玉山學者計畫（本文不討論玉山青年學者計畫）、行政院雙語國家政策等等。這些都是攸關國家未來興衰的教育和科技的宏大計劃，但可憐又可恨它們之間只有正交而無糾纏

量子科技計畫五年編列經費約80億元，玉山學者計畫迄今編列經費約20餘億元，雙語國家計畫四年編列經費約100億元，合計超過200億元。這些經費不可謂不龐大，但執行成效恐將因彼此缺乏糾纏只留正交，而無法產生相互加強和流布作用，殊為可惜。

例如，教育部聘任來台的資深外國玉山學者似乎都不屬於量子科技專家，都未參與量子科技計畫，教育部和國科會這兩項重大計劃之間顯然只有正交而無糾纏。再舉一例，玉山學者計畫聘請的外國籍國際知名學者，幾乎都未參與由教育部負責推動的（大學部和研究所的）雙（英）語教學，顯示教育部本身的右手和左手之間也只有正交而思慮不及糾纏。

教育部聘任來台的資深外國玉山學者似乎都不屬於量子科技專家，都未參與量子科技計畫，教育部和國科會這兩項重大計劃之間顯然只有正交而無糾纏。（資料照）

國家的重大教育和科技計畫，支用了龐大民脂民膏，這些關係社會發展和人民福祉的重要政策，彼此之間實應扣緊糾纏而避免正交，才能相生相成產生加乘作用，這是很顯明的道理。

（陽明交通大學退休教授）

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