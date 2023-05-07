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自由開講》公務員陞遷公正透明嗎？

2023/05/07 09:53

柳軍亞

近日，台灣立法院會三讀修正通過公務人員陞遷法部分條文，為強化功績導向的陞遷制度，將公務人員的陞遷從資績並重，改為依「功績原則」辦理。這項法案的通過，是對公務人員陞遷制度的一次重大改革，將對公務人員的職業發展帶來積極的影響。

近日，台灣立法院會三讀修正通過公務人員陞遷法部分條文，為強化功績導向的陞遷制度，將公務人員的陞遷從資績並重，改為依「功績原則」辦理。圖為立法院副院長蔡其昌敲槌三讀通過。（資料照）

但，大家不知道的是，不管人事法規怎麼改、如何修，公務人員的陞遷，都是由機關主管首長一人說了算，公務員陞遷不應由機關主管一人決定，而應該由行政機關各單位主管綜合評量後進行決定，並且將陞遷過程透明公開化，這是非常重要的一點，公家單位內部人事案件，往往都是密件或密封處理，外部得到的訊息都是陞遷人選已定才公開。

在傳統的人事陞遷制度中，公務人員陞遷往往是機關主管進行決定，容易受到主觀因素的影響，造成不公正的情況。而現在的修法，明確了公務人員的陞遷應該以功績為主要評估標準，這是非常好的開始。但是，如果陞遷仍然由單一主管決定，就難以保證公務人員的陞遷是公正和公平的。

政府應該建立一個開放的公務員陞遷信息平台，公開公務人員陞遷的標準和程序，讓外部能夠更加了解公務人員陞遷的過程和結果，進而提高政府的透明度和公信力。同時，政府還應該建立一個有效的申訴機制，讓公務員可以對不公正的陞遷進行申訴。

筆者建議創造一個公務員人事綜合評量機制，讓各單位主管對公務人員進行綜合評量，以達到公正、客觀的陞遷決定，非常必要。

綜合評量和公開化是實現公正、透明和公開的陞遷制度的兩個非常重要的方面。只有在這樣的制度下，才能夠確保公務人員的陞遷是公正和公平的，同時也能夠提高政府的透明度和公信力。

國考驛站Podcast執行製作人

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