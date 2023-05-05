自由開講》不是「烯環鈉」，台灣需要原住民！

蕭嘉弘

台中一中四月底園遊會，有班級發想出「烯環鈉」的設計主題，令外界譁然；很難想像這是來自明星高中學生的構想，過程中班導有提醒和勸阻，但學生仍然執意要做，事後推辭只是好玩，不知問題的嚴重性？這對該校76名相處在同樣校園中的原住民學生已然造成傷害，令人遺憾！

台中一中今舉行園遊會，有學生以「烯環鈉」作為擺攤主題宣傳，有台語「死番仔」諧音，遭批評「歧視原住民」。（翻攝自網路）

台灣原住民早在1994年正名，這事件一言以蔽之，就是漢人本位主義的作祟，也是長期漢人史觀的危害和遺緒。台灣是南島語的發源地和故鄉，世界文化的瑰寶，已故曹永和院士也提出了「台灣島史」的觀點，呼籲建立完整以台灣島為主體的史觀，找回我們自己的話語權。

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但至今許多漢人仍奉守漢人沙文主義，將原住民視為和自己無關的「異族」，只關心自己的漢人移台史和文化，欠缺包容和尊重的心態。台語能正名為台灣台語，攸關原住民主體性建立和文化語言推廣的原民會，為何不能正名為「台灣原民會」，官網的中英文名稱都加上台灣，並積極和世界各國，特別是有南島語族淵源的國家交流，建立原住民是台灣主體之一的認同？

台灣史需上溯史前時代的南島原住民，台灣史不等於漢人史。再者，我國對國花並無規定，朝野上下，何不進一步推動，將象徵原住民精神文化的台灣百合指定為國花，將來如奧運會時，國家隊人員能手持進會場，尊重原住民，也榮耀台灣。

25歲戰死烏東的烏克蘭自願軍曾聖光，是阿美族青年，原住民族保家衛國，為崇高理想而戰的精神，值得敬佩！但目前的原住民族委員會，功能不彰，只是政治正確的看板，推廣漢人以恩庇主義，施恩照料原住民，抱持大中國主義的國民黨更是如此，長期以往，對國家發展，原住民族地位的振興與被看見，顯得不利。

台灣歷史始自原住民，社會大眾都該有正確的認知，莘莘學子更需知道，許多台灣人都有平埔族血統，他們絕非「烯環鈉」。台灣加油，也為原住民加油，因為原住民需要台灣，台灣更需要原住民。

（大學兼任講師）

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