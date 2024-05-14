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法操》虐待父母喪失繼承權！何謂民法上的不孝子女條款？

民法第1145條第1項第5款號稱不孝子女條款，立法目的就是要避免父母生前百般受子女欺負，死後卻要把遺產留給他的狀況發生。那麼在什麼情況下才算是重大之虐待或侮辱情事呢？
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2024/05/14 11:30

◎法操司想傳媒

天下無不是的父母，許多長輩會選擇在臨終前規劃自己的遺產，期待子女利用遺留下來的財產過更好的生活，或是減輕子女的財務負擔。但有些不孝的子女在父母生前沒有盡孝道，死後卻想要白白繼承父母的遺產，天底下怎麼可能有那麼好康的事呢？其實在民法上有一種情況，父母是可以拒絕子女繼承其遺產的。

近期有則新聞報導指出南投縣有名黃姓男子吸毒多年，毒癮發作家人即遭殃，去年7月即在毒癮發作後毆打母親，其母向南投地院聲請保護令，禁止黃男接觸、騷擾。黃男知道母親聲請保護令後，不但沒有收歛反而變本加厲，多次違反保護令，辱罵其母，甚至揚言要殺掉她，讓其母十分恐懼。

黃母對吸毒的長子十分痛心，擔心若她過世後，會再與手足爭產滋事，未雨綢繆下，向南投地院聲請對黃男判決喪失繼承權，不過南投地院法官認為，黃男對母親之繼承權尚未發生，因此駁回聲請。

不孝子女條款

雖然繼承權尚未發生，除了立下遺囑外，也可以依民法第1145條第1項第5款規定使其喪失繼承權。民法第1145條第1項第5款：「有左列各款情事之一者，喪失其繼承權：對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者。」

民法第1145條第1項第5款號稱不孝子女條款，立法目的就是要避免父母生前百般受子女欺負，死後卻要把遺產留給他的狀況發生。那麼在什麼情況下才算是重大之虐待或侮辱情事呢？

民法第1145條第1項第5款號稱不孝子女條款，立法目的就是要避免父母生前百般受子女欺負，死後卻要把遺產留給他的狀況發生。（https://zh-tw.photo-ac.com）

法院實務見解

金門地方法院近期做出的一則判決就明確指出，繼承人因被繼承人長期臥病在床而未予以關懷、探視，甚至在被繼承人彌留之際也未曾回來見其最後一面，在這種使被繼承人感受莫大之精神上痛苦情況下就符合「重大之虐待或侮辱情事」，而被判定喪失繼承權。

另外最高法院也對所謂對於被繼承人有重大之虐待情事，有詳細的說明：「係指以身體上或精神上之痛苦加諸於被繼承人而言，凡對於被繼承人施加毆打，或對之負有扶養義務而惡意不予扶養者，固均屬之，即被繼承人（父母）終年臥病在床，繼承人無不能探視之正當理由，而至被繼承人死亡為止，始終不予探視者，衡諸我國重視孝道固有倫理，足致被繼承人承受精神上莫大痛苦之情節，亦應認有重大虐待之行為。」

父母生前未盡孝道，卻在父母死後覬覦遺產，這樣的情況實在是天理難容！看完以上對於不孝子女條款的介紹，各位讀者有什麼看法？您身邊是不是也有類似的案例？或是您自己也遇到類似的狀況，歡迎留言與我們一起分享。

本文經授權轉載自法操 虐待父母喪失繼承權！何謂民法上的不孝子女條款？

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