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自由廣場》國會急速沉淪 台灣將走向香港化

2024/05/18 05:30

◎ 張怡穎

當我們還在冷看香港民主被侵蝕的故事時，台灣的國會已在國民黨和民眾黨聯手下，準備把我們推向相似的深淵。你以為這是一場遙遠的劇目？不，這悲劇其實已經上演。

國會衝突源自何處，一、藍白兩黨聯手閹割了立法院長的協商權。二、打算利用多數暴力，十秒通過N兆的錢坑。三、國民黨立院黨團總召傅崐萁主導的國會擴權法案根本違憲。所以民進黨必須挺身阻擋！

本屆國會，藍白兩黨不僅在程序委員會、委員會、協商中，透過阻擋排案、強行散會等手段，剝奪了民進黨的發言權。更甚者，連協商程序都只是過場，完全不給對話空間，直接將法案送到院會，準備強行通過！傅崐萁總召昨天更是大喊「發什麼言？搶佔主席台就對了！」

國民黨這些法案若通過，我們將迎來「立法院一院獨大」的時代，所謂的三權分立、五權分立都將成為泡影，全由立法院說了算，任何一個立委想查你的公司，調你來問話，你就得乖乖來，就算是營業機密也得交出來！這就是昨天法案通過後我們將面對的命運：一個極度擴權的立法院。

更荒唐的是，建設預算不經評估，胡亂灑幣。國家將花「好幾兆元」的預算，去蓋根本還沒評估、不知能否建成的環島高速鐵路、快速道路！我們的納稅錢可以這樣亂花嗎？你同意藍白立委恣意濫用國家資源嗎？

香港是怎麼沈淪的？一開始，親中的建制派成為香港議會的多數，提出許多違反民主法治的法案，當時港人覺得離自己很遠，所以只是罵兩句，直到這些法案漸漸侵害港人的權益，這才明白事態嚴重，上街頭抗議，卻遭港警暴力鎮壓，人民頭破血流、開始悲鳴，但一切已不可逆。今天，連《願榮光歸香港》這首歌都不准唱。

香港的故事並不遙遠，同樣劇本正在台灣展開。今天，國民黨開始沒收民進黨立委的發言權，明天就會是人民的言論自由遭受限制？

本屆國會，藍白兩黨主導的議案已超過六成，其中有80%未經公開討論就直接進入表決程序，國會的透明度和問責性正逐步喪失，法案通過的速度和數量創歷史新高，卻從不考慮這些法案造成的負面影響。

環島高速鐵路畫的預算高達3兆元，交通部資料顯示，這條鐵路的需求和效益並未經過嚴格評估。這筆錢若用來提升現有交通基礎設施或發展綠色能源，對國家長期發展可能更有益。藍白兩黨卻選擇表面光鮮亮麗，實則漏洞百出的路徑。

台灣的未來，不能被這些短視近利的政治操作所擺佈。當政客只顧政治利益，無視人民需求和國家長遠發展，我們的社會正面臨空前危機。

最新民調顯示，超過七成民眾不滿國會現行運作方式，認為應更透明和負責。數據顯示，民眾對目前政治局勢深感憂慮，這些憂慮若不轉化為行動，最終受害的將是我們每一個人。

香港的今天，恐怕就是台灣的明天。四年前的香港，就是從議會開始沈淪，通過一系列極具爭議的法案，最後導致全城抗爭。如今，香港的自由和民主已蕩然無存。

台灣還有機會避免這樣的命運，但這需要我們每一個人站出來，發出自己的聲音。在這個關鍵時刻，沈默就是默許惡行的繼續，我不能再獨善其身，必須行動，為自己的未來，子孫的未來，守護這片土地的自由和民主。

我們不能眼睜睜看著國會淪為極權工具，不能讓國家滑向專制的深淵。各位，站出來吧！在國家還沒有完全沈淪之前，我們一起撐住它吧！讓我們用行動告訴那些政客，我們不會沉默，我們要捍衛我們的民主和自由！

（作者是自營商）

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