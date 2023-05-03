自由開講》GDP美麗數字下的隱憂

◎蘇緯政

根據經濟部最新發布的「當前經濟情勢概況」指出，臺灣受惠於半導體先進製程優勢、臺商回臺投資等因素，使得臺灣近十年平均每年經濟成長3.2%，優於韓國的2.6%，此外，我國GDP擴增速度大於韓國，兩國人均GDP差距急速縮減，且韓元貶值幅度較大，去年（2022年）臺灣人均GDP為3萬2,811美元，再度超越韓國的3萬2,237美元。

台灣人均GDP時隔18年後，反超南韓。（示意圖，取自Freepik）

人均GDP（per capita GDP），是國家生產毛額（GDP）除以總人口數，若假設總人口數不變的條件下，影響人均GDP最主要的因素就是匯率變化與GDP成長率。

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臺灣的人均GDP超越韓國，「匯率」是關鍵因素之外，臺灣與韓國的經濟及產業結構相似，以前韓國的經濟實力勝過臺灣，但近年來卻明顯出現衰退；反觀臺灣，在美中貿易戰之後，臺商加速回流、半導體轉單效應等，是臺灣經濟復甦的催化劑，加上產業持續推動轉型、創新與全球佈局，尤其是價值創造與數位轉型的成果，不斷提升核心技術與毛利率，讓產業有優質的基本面支撐，這些都是引領臺灣經濟成長的豐沛動能。

臺灣的GDP表現相當亮眼，確實很值得肯定與讚揚。然而，欣喜之餘，我們仍須正視在美麗數字之下，是否存在哪一些隱憂？又該如何因應？

首先，臺灣的GDP過度仰賴半導體、資通訊等科技產業，容易導致其他產業空洞化，面臨需求降低、庫存過高、通貨膨脹、升息或景氣影響的衝擊較大；因此，為降低風險並提高整體產值，當我們致力於科技產業的同時，也必須重視內需產業的發展，如傳統產業、服務業、教育業、觀光業、文化藝術業等，善用數位轉型與共享思維，提升競爭力與價值，且政府應有更完備的法令與政策以相輔相成。

再者，人均GDP提高，可能是財富集中於少數人，而多數人的薪資仍偏低，「貧富差距」現象日益擴大，相對剝奪感加劇，恐怕會衍生出更多社會問題；況且，民眾感受是「薪資成長慢、物價上漲快」，GDP成長只是「無感」的數字，無法真正反映出貧富差距、產業失衡、所得分配不均、青年低薪、高物價、高房價、高房租、貸款壓力、兼職、加班、失業、貧窮率增加、勞動力短缺、高階人才出走、生活品質被壓縮等實際困境。

諾貝爾經濟學獎得主、中央研究院名譽院士顧志耐（Simon Kuznets）教授曾提醒：「GDP反映的是客觀經濟數據，卻無法衡量人民的幸福或快樂。」筆者認為，政府不能只關注GDP成長數字表現，而應以如履薄冰的態度，多傾聽人民的聲音，認真看待美麗數字下的隱憂，積極改善貧富差距、穩定物價、鼓勵企業加薪、平衡產業發展、營造良善環境等，讓國人都能安居樂業，邁向幸福永續的臺灣。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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