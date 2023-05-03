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自由開講》「我派八萬個機器人跟解放軍對打」？郭董失言成性將誤國害國

2023/05/03 10:05

張天泰

近日，鴻海集團創辦人郭台銘多次失言，失言內容包括高雄半屏山蓋小型核能發電站、議會監督等議題，甚至出現「只要我們高舉中華民國國旗，唱中華民國國歌，我覺得他們就不會來。」、「三年內將機器人產業做起來」、「對方上來8萬個兵，我8萬個機器人跟他對打」等言不及義的荒謬言論，郭董政治幹話不斷。

鴻海集團創辦人郭台銘近日為參選而多次失言，荒謬言論，政治幹話不斷。（資料照）

一、國防政策論述不是拿科幻小說台詞頂替了事

顯而易見，郭董對於台灣國防政策未做基本功課，胸無點墨，目前烏克蘭已有奠基AI技術的半自主攻擊無人機、反無人機武器，俄國也聲稱擁有AI武器。新式戰爭型態到來，但會自主思考行動的自動戰鬥AI機器人，目前並未被證實，在時間點上，美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將馬克·米利（Mark Milley）曾提及「在未來10年到15年裡，發達國家的軍隊很大一部分將由機器人組成，」，也不會是郭所說在三年內把機器人做起來，派8萬機器人對打，且郭董的機器人產品，目前為上海A股上市的「工業富聯」製造，需考量解放軍駭客入侵等國安議題。

二、政治人物不可失言成性 幹話滿嘴卻不知羞愧

前美國總統的文膽、專欄作家維廉·沙費爾，提及如果政治人物使用的是一種虛假胡扯、空泛無意義的語言來達到政治目的，而公民大眾對此並無察覺，也不在乎，那麼這個社會的民主思維就一定無法建立，而公共語言、政治與修辭是一門有深厚歷史的專業學問，從兩千五百年前至今的政治領導人物都面對失言的挑戰，因失言亂說話或玩弄公眾語言不只是自毀形象，更對國家及個人帶來災難與浩劫，而筆者認為台灣民主社會愈開放，公民能批判性檢視政治人物的公眾論述，和政治修辭越重要，無論是政策內容與價值的討論、追求正義公平的法庭辯論，或者在公眾領域裡說服他人，都需要民主社會每一個公民客觀理性的檢視，過去台灣政治人物多有失言的情況，包含馬前總統「我把你當人看」的歧視原住民失言，陳前總統「查某人在花」的歧視女性失言，而郭董在短短的十數天內，政治失言不斷，說完幹話犯錯後，緊急發文和當面致歉，說自己發言用詞，但滅不了火，台灣政治領袖的發言，必須具備高度的政治智慧，不能陷入每天失言、每天道歉的負向表演模式。

三、一言喪邦 失言成性將誤國害國

郭董是好的企業領導者，明顯不是好的政治領導者，企業治理和國家治理有根本性的差異，究其本質國家治理不是治理公司，現在國民黨侯友宜定於一尊已逐漸明朗，郭董在這三十天內，如果不做基本政治功課，持續發出「不要議會監督」、「唱國歌中共就不會入侵」、「我派八萬個機器人跟他對打」等失言愚論，只會證明郭無基本政治判斷素養，在政治領導程度仍是幼幼班，「一言而興邦，一言而喪邦」，台灣人民不能讓失言成性、幹話滿嘴之人擔任台灣總統！

政治工作者、教育博士

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