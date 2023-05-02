自由開講》柯阿北與他的「青幫」

草魚

朱立倫拋「非綠大聯盟」企圖整合泛藍支持者，甚至連阿北柯文哲最大公約數的中間選民、淺藍選民也不放過，想藉此同捆包對抗賴清德定於一尊的泛綠陣營，也恰好掩飾他領導無力、溝通無門的後主形象。孰料自信心破表的柯文哲馬上抽他一記耳光，要朱立倫有本事就去整合民進黨，他與他的民眾黨不須被「招安」。

孰料自信心破表的柯文哲（右）馬上抽他一記耳光，要朱立倫（左）有本事就去整合民進黨，他與他的民眾黨不須被「招安」。

柯文哲急著撇清與國民黨的關係不無道理，繼柯文哲去美國「公園遊蕩」後，阿北在這座總統舞台的戲份又被壓縮得更小，淪為茶餘飯後的龍套角色，如果再被朱立倫包進「買二送一」的泛藍大禮包，柯文哲「我台大醫科欸」的面子可不知道要往哪擺。柯文哲也確實不需委曲求全，民眾黨的湖水藍，是「青」出於藍更勝於藍，他才有資格扛起正藍旗！

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遙想柯文哲第一次參選台北市長，打著「白色力量」的旗號，在藍到發紫的台北打下民眾黨的基礎。「垃圾不分藍綠」也成為一股顯學，影響了當代年輕人甚深，直到現在仍有許多大學生或甫出社會的新鮮人在感恩師父、讚嘆師父。然而卸下了台北市長的身份後，流失了覺青的抬轎，門下百里侯「新竹李多慧」也與前老闆眉來眼去，師父知道，他需要重整他的「青幫」。

眾所周知，任何人都可以披著民眾黨的戰袍攻城掠地，不論是政治變色龍或犯罪更生人，彰顯了柯師父「海納百川」的胸襟；甚至師父本人也積極拉攏「社會經驗豐富」的苗栗縣長鍾東錦，被人戲稱為「黑白配」。台中第二選區立委補選時，柯媽媽「巧遇」了顏清標之子顏寬恆，最近師父參與大甲媽遶境並數次同框顏清標，不免讓人聯想補選失利、還被檢方起訴的顏家是不是已被國民黨棄如敝屣，而柯文哲雪中送炭，試圖與顏家連成一氣？

有陽光的地方就有陰影，倘若顏家也願意成為柯文哲參選總統的左膀右臂，不只銀彈到位、大甲媽百萬信徒都要乖乖聽師父開示。所以我才說柯阿北出於藍而勝於藍，舊時國民黨與青幫那一套，智商157的師父還不輕易拿捏。

（文字工作者）



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