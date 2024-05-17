晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

菜市場政治學》國會外交是什麼？特徵、案例與對台灣的重要性

什麼是國會外交呢？它為何對台灣重要？由於「國會」專指國家級的議會，而「議會」是一個比較大的通稱，因此讓我們先從議會外交開始談起！
菜市場政治學

菜市場政治學

2024/05/17 09:30

◎曹晉華（東海大學政治學系碩士生）

相較於傳統的外交方式，議會外交（parliamentary diplomacy）是國際交流的一項新興趨勢，其中，由國會進行的議會外交（也就是國會外交）是主要的型態。對於國會外交，我們可以很快地聯想到，之前美國眾議院議長與捷克參議院議長訪問台灣的案例。但具體而言，什麼是國會外交呢？它為何對台灣重要？由於「國會」專指國家級的議會，而「議會」是一個比較大的通稱，因此讓我們先從議會外交開始談起。

學者Stavridis（2019: 235）將議會外交定義為：「任何具有外交性質的宣言、行動或活動，至少涉及一位議會行為者，並試圖對某一特定的國際議題（或具有國際涵義的內部議題）產生影響」。不過，在一開始，議會外交並不是這個意思。「議會外交」這個用詞在1950年代第一次出現，起初指涉「政府間談判過程中的某些議會程序，目的是促進傳統外交」（Majidi, 2021: 318）。在當時，外交主要由行政部門負責，國會能參與的空間有限。直到21世紀之後，議會外交才比較常被用來描述各國議會之間的外交互動，而與傳統上由政府或外交官主導的外交模式產生區隔。

對於台灣而言，雖然我國缺乏廣泛的正式外交承認，但近幾年來在議會外交方面已取得一些豐厚成果。相較於傳統的外交模式，議會外交具有彈性較高、較低的官方色彩、接觸面向較廣等特徵。此外，近年來國際上也興起一波「議會化」的趨勢，這包含國際組織以及對外關係兩個面向。國際組織的議會化，是指議會的跨國串連，而對外關係的議會化，則代表議會在對外關係中的角色，有了更多主動出擊或參與的空間。以下，本文將介紹議會外交的概念起源、相對於傳統外交的優勢，以及台灣近幾年在這方面取得的成果。

議會外交的概念起源

如果從英文Parliamentary Diplomacy來理解，議會外交其實就是「議會（式）的外交」。廣義上，它可以是在方法、程序或決策上與議會相似的外交模式，狹義上，它也可能指涉有議會成員參與的外交行動。

有學者將議會外交的起源追溯至西元前4世紀的希臘城邦時期（Jaskiernia, 2022; Cooper, Jorge & Ramesh, 2013: 21）。當時，雅典與波斯為了解決衝突爭端，而開了八次會議以保證領土現狀，並訂定雙邊的行為規則。上述各國派遣代表團，針對特定議題集會討論的模式被稱為「會議外交」（conference diplomacy）。

直到近代，各國透過會議而解決國際爭端的方式仍然存在，1814-1815年的維也納會議（Congress of Vienna）便是一個代表性的案例，該會議的背景是歐洲各國在法國大革命之後，為了恢復國際秩序並尋求各國間的權力平衡，而召開的一系列會議（Launsky-Tieffenthal, 2014）。在維也納會議之前，國家間主要是以派遣使節的方式進行外交，因此，這種多國參與、相對密集且面對面的談判溝通方式，可說是一項創舉。如果說維也納會議是以衝突善後為導向，那麼國際聯盟（League of Nations）則是第一個嘗試將「會議外交」制度化的國際組織。在國際聯盟（以及後來的聯合國）中，由於各國的代表團都是會議的成員，並且有固定的開會、投票程序，就像議會一樣，所以是一種議會結構（parliamentary structure）的外交模式（Götz, 2005: 264-265）。在今日，在許多國際組織或多邊機制中，我們也經常能夠看到各國派遣代表團，針對國際事務共聚商討，而討論的事項亦不侷限在國際衝突議題。

維也納會議（Congress of Vienna）。（維基共享）

綜上所述，「會議外交」是理解國際政治的一項重要概念，它可以被理解為「運作起來像議會」的外交模式，所以在過去的很長一段時間中，它被稱為「議會外交」。然而，這和今天我們普遍認知的「議會外交」仍有很大的不同。在21世紀後的大多數情況下，議會外交多用來描述各國議會之間的外交互動，而很大程度上，這裡指的是國家層級的議會。因此，這是一種以議會為代理人（parliamentary agent）的外交模式（Götz, 2005: 264-265）。在這種模式下，議會成員（例如國會議員或議長）是外交的行為主體，而有別於由政府或外交官主導的傳統外交。

國會外交的優勢

傳統上，當我們談到「外交」時，指的是國家之間的互動，例如外交承認、簽署協議或是外交照會。相較於其他國內政策，外交常常被視為是政府的特殊領域，國會能夠影響的空間有限（e.g. 施正鋒，2009：172-173）。不過，隨著全球化、交通與資訊技術革新以及環境、人權與恐怖主義等多元議題的加入，當代的國際互動顯得更加多面向與複雜。在當代國際政治中，國家並非唯一的行為者，有越來越多的非國家行為者（例如NGOs、地方政府或跨國企業）或國際組織參與在其中。正是在此趨勢下，國會外交在國際舞台的重要性逐漸受到重視。

相較於傳統的國家外交（state diplomacy），國會外交存在一些優勢。國會擁有廣泛的民意基礎，但又不像行政部門那樣具有官僚色彩。在許多複雜難解的情境中，國會外交能夠發揮緩和衝突、促進對話的功能（Zamfir, 2019: 7-8）。當然，國會外交也不是在這麼「硬」的場合才能發揮功能。國會外交可以是技術、文化或民間合作等「軟實力」的交流，透過產業參訪、會面、簽訂備忘錄的方式來促進跨國合作。甚至，議員之間個人關係的建立，也會是促進雙邊交流的方式之一。

即便各國的國會議員並不具有外交使節或代表的正式身份，但藉由國會外交的機會，政府可試探被訪國的外交態度（Jaskiernia, 2022: 88）。反之，被訪國也能夠瞭解他國議員們的立場。有時，國會外交也能對外交政策起到關鍵影響。隨著民主的擴散與深化，各國議會對於外交政策有了更多的監督空間。在一些情況下，國會甚至成為外交的主要行為者。由於在民主國家中，國會往往掌握外交決策、預算的審查權，因此直接與國會議員溝通，也能夠降低溝通與談判的成本，並且強化政府外交舉措的正當性。Stavridis認為，這些現象可以說是一種「國際事務議會化」的新興趨勢（2019: 245）。

雖然國家之間的國會成員的互訪相當常見，但國會外交的對象並不侷限於國會，其他國家的行政部門、民間團體或者是國際組織都可能是國會外交的對象。如前文所指出，議會外交可以是廣義上「運作起來像議會」的外交（會議外交），也可以是狹義上「有議會參與」的外交，而後者能夠更加頻繁、非正式、多面向的進行，進而為傳統的國家外交助攻。以下，本文將透過一些國際組織的案例，說明議會外交在這兩個面向（狹義與廣義）上的結合。

圖1 議會外交概念示意圖

既是議會，也是國際組織

除了國家層級的議會之外，由各國議會所組成的國際組織或多邊機制，也是國際政治的重要行為者或場域。成立於1889年的各國議會聯盟（IPU），是第一個常設性的跨國議會組織（Stavridis, 2021: 230）。IPU在促進國際對話與各國議會運作方面發揮積極功能，可說是議會界的聯合國。

Inter-Parliamentary Union（IPU）（維基共享）

除了IPU之外，目前國際上也有一些區域性國際組織另外設置「議會」，例如阿拉伯議會（2004年成立，為阿拉伯國家聯盟立法機構）、安地斯議會（安地斯共同體的立法機構）、中美洲議會等。這些由鄰近國家議會組成的國際組織，由於成員國在地緣、文化、政治上有較深厚的連結，因此在區域發展與和平方面扮演重要角色。中美洲暨加勒比海盆地國會議長論壇（FOPREL）是跨國議會外交的另一例子。與上述區域性國際組織不同，FOPREL是由各國議會組成的多邊機制。目前，我國（立法院）為FOPREL的永久觀察員，並且有半數邦交國位於此區域。

中美洲暨加勒比海盆地國會議長論壇（ FOPREL）（圖片來源：FOPREL官網）

此外，2020年成立的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）對我國擴展國際空間具有相當重要性。IPAC由歐洲議會與33個國家的國會議員組成，旨在透過立法者間的合作，協助各國擬定一致且適切的對中政策。IPAC關注的議題廣泛，包括維護國際秩序、人權保護、貿易公平、強化安全以及保障國家的完整性，而對於各國而言，這些也是面對中國挑戰時必須考量的關鍵政策領域。總結來說，國際組織或者多邊機制是議會外交重要的一環。隨著國際組織的重要性增加，這些國際組織的成員（各國議會）或是議員，也有可能反過來影響該國政策的制定（Jaskiernia, 2022: 95）。

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）（維基共享）

台灣的國會外交：近期的成果與展望

雖然，我國缺乏廣泛的正式外交承認，但近幾年來在「國會外交」方面已取得一些豐厚成果。以第10屆立法院為例（2020-2024），截至2023年8月底，立法院共接待了來自38個國家的114個訪團，合計1,386位來賓。這些訪團包括：時任美國眾議院議長裴洛西（2022年）、捷克參議院議長韋德齊（2020年），以及美國國會跨黨派議員（多次）等。為呼應「國會外交」對於臺灣的重要性，並且將延續既有之成果，立法院在去年成立「國際事務處」，專責處理國會外交事宜。

值得關注的是，雖然前文提到的「對華政策對華政策跨國議會聯盟」對我國立場相當友善，但我國目前仍並非該聯盟的成員。按照該組織規定，各國議會需要有兩個主要政黨的同意才能成為會員（共同主席）。然而，由於上一屆國會中國國民黨拒絕加入，因此目前台灣並不是IPAC的共同主席。即便如此，基於台灣在地緣政治與兩岸關係上的特殊地位，我國仍有立委受邀參加2022年會，並主持2023年會中的臺灣議題論壇。

根據立法院官網資料，第10屆立法院共成立73個議題、區域或特定國家相關的「國會聯誼會」。在法制上，國會聯誼會屬於非正式編制的國會次級團體，由跨黨派的立法委員組成。事實上，無論是彈性但仍具政治性的國會外交或是各種官方或民間的交流，都有助於增加臺灣在國際上的能見度。比如，國會聯誼會也能夠與行政部門或相關民間團體保持緊密連結，發揮「政治樞紐」的功能。

圖為民進黨立委王定宇舉辦「台美國會議員聯誼會」成立大會，會中副總統當選人蕭美琴與立法院長韓國瑜一同出席與會並致詞，會中並與所有立委一同合影。（資料照）

總結來看，外交是長期累積的過程，而對於台灣而言，國會外交可以作為傳統外交的輔助，促進與各國實質關係的發展。隨著新一屆立法院開議，立法院長與立委們的外交角色也備受關注。國會外交的優勢，在於彈性、多面向與官方色彩較低，同時也肩負著民意的付託與期望。在未來四年中，國會外交與傳統外交如何產生加乘效果，是國會各黨派需要共同思考的課題。

※註腳

1. 在英文中，內閣制國家的國會通常為Parliament，總統制國會則稱之為Congress。有趣的是，雖然有學者以”Congressional Diplomacy”來稱呼總統制國家的議會外交，但整體而言，”Parliamentary Diplomacy”是更常被使用且通用的詞彙（Stavridis, 2019: 234）。此外，臺灣習慣將Parliamentary Diplomacy翻譯為「國會外交」，這在描述「國家層級議會」的情況下是準確的，但可能忽略了議會外交的其他面向（如國際組織、多邊機制或各國地方層級議會間的交流）。在以下的內容中，本文將依據論述脈絡而交替使用國會（外交）與議會（外交），前者強調國會作為外交的參與者，後者則指涉議會的結構、功能或者泛稱。

2. Any declaration, action or activity of a diplomatic nature that involves at least one parliamentary actor, and which tries to impact on a particular international issue （or an internal one with international implication）.

3. 「阿拉伯議會」與「阿拉伯各國議會聯盟」（Arab Inter-Parliamentary Union）是兩個不同的國際組織。

4. 我國也曾經是中美洲議會（PARLACEN）的常駐觀察員，直到2023年8月中美洲議會批准中國取代台灣的觀察員地位。根據蘇彥斌（2023）的整理與分析，目前我國以中華民國或台灣為名號參與，並且為「正式會員」的國際組織共有15個，以「觀察員」身份參與的國際組織共有7個；有鑒於取消觀察員身份較容易，而撤銷正式會籍較難，因此我國政府應審慎關注這7個國際組織的相關動態。此外，須註明的是，並不是所有該區域的議會都有加入FOPREL。

5. 當然，在其他國家的國會中，也有可能成立「友台小組」，例如：如日華議員懇談會、美國「國會台灣連線」、法國「參議院友台小組」等。此外，歐洲議會內也設有友台小組，有關歐洲議會友台小組之功能與運作，詳可見張福昌（2009）。

※參考文獻

Cooper, A., Jorge H., and Ramesh T.（2013）. Introduction: The Challenges of 21st-Century Diplomacy, in Andrew Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur （eds）, The Oxford Handbook of Modern Diplomacy.

Götz, N. （2005）. On the Origins of “Parliamentary Diplomacy”: Scandinavian “Bloc Politics” and Delegation Policy in the League of Nations. Cooperation and Conflict, 40（3）, 263–279.

Jaskiernia, J. （2022）. Parliamentary Diplomacy – A New Dimension of Contemporary Parliamentarism. Studia Iuridica Lublinensia, 31（5）, 85-101.

Launsky-Tieffenthal, P. （2014）. Conference diplomacy from Vienna to New York: A personal reflection. UN Chronicle, 51（3）, 4-8.

Majidi, M. R. （2021）. Parliamentary Diplomacy: Its Evolution and Role in International Relations. Iranian Review of Foreign Affairs, 12（34）, 306-329.

Stavridis, S. （2021）. Parliamentary Diplomacy: A Review Article. International Journal of Parliamentary Studies, 1（2）, 227-269.

Zamfir, I. （2019）. Connecting parliamentary and executive diplomacy at EU and Member State level. European Parliamentary Research Service.

施正鋒（2009）。美國國會外交與議長外交的初探。台灣國際研究季刊，5（4），169-183。

張福昌（2009）。台歐關係的基石：“歐洲議會友台小組”的建構與功能。東吳政治學報，27（4），55-114。

蘇彥斌（2023）。台灣參與國際組織所用名稱之分析。遠景論壇。

本文經授權轉載自菜市場政治學 國會外交是什麼？特徵、案例與對台灣的重要性

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書