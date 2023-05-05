自由開講》談「一縣市一核電廠」禍國殃民

陳逸南

依自由時報5月5日A3版「小型核能論述 國民黨：務實看待尖端科研潮流」報導指出，前鴻海董事長郭台銘日前拋出「一縣市一核電廠」主張，民進黨要求國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜表態是否支持，國民黨發言人林家興昨日回應表示，國民黨堅持「淨零碳排」、「消滅空污」、「能源轉型」、「穩定供電」等四大主張，期盼透過研發低碳除碳技術，推行電動車，提升儲電技術與功能，並重新納入新一代核能為基載電力、延役核電廠等作法，來改善台灣能源困境。

又指出，林家興指出，當民間提出具有前瞻性、國際性且多國開始研發、採用的下一代小型核能機組（SMR）論述時，國民黨都持正面態度，希望大家尊重國際尖端科研潮流的事實內容就事論事，務實看待能源政策的未來可能性，才有機會擺脫民進黨錯誤政策導致的「黑暗台灣」，重新點亮台灣。

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前述「並重新納入新一代核能為基載電力、延役核電廠等作法，來改善台灣能源困境。」以及「主張基載電力 重新納入新一代核能」尚欠明確，所謂「新一代核能」如果只指SMR，可說是政治口水，有欺騙人民之嫌。

事實上，SMR是目前核電廠技術之改良，只是規模較小，而使用過的燃料棒（高階核廢料）問題仍然存在，只是將核廢料分散到各縣市，大家「有禍同當」，相當不人道。

事實上，SMR是目前核電廠技術之改良，只是規模較小，而使用過的燃料棒（高階核廢料）問題仍然存在，只是將核廢料分散到各縣市，大家「有禍同當」，相當不人道。圖為核電廠示意圖。（歐新社）

依常理，高階核廢料之處理及最終處置，採行「集中式」，而且選址條件相當苛刻，必須雨量極稀、人口稀少、沒有地震等條件，而台灣全島的斷層地帶很多，如此SMR的高階核廢料分散到各縣市，合理嗎？SMR分別設立在各縣市，核安及核廢料有問題時，如何「點亮台灣」呢？

有關核能發電，依核燃料分類，包括核分裂技術及核融合技術，目前已經商業化為核分裂技術，不管技術如何革新，總會有核廢料問題，此為技術事實，不是政治問題，這讓我們想起了一句話：「政客們只會用華麗的語言和空洞的許諾從選民手中騙取選票，而真正的政治家卻能在關鍵的時候以妥協與合作精神找到走出困局的路。」我們不希望「一縣市一核電廠」造成禍國殃民的災害。

（科技法律工作者）

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