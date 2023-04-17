自由開講》馬克宏與馬英九 ─「法國馬」vs 台灣的「中國馬」

蕭嘉弘

法國反年改示威抗議愈演愈烈，總統馬克宏為紓解國內改革壓力，轉移焦點，訪問中國期間，發表有違歐美團結的言論，展現對台灣議題不同於美國的立場，反而引發更大批判，法媒連篇社論痛批，德國政壇也開嗆，波蘭總理莫拉維茨奇再表明，與美結盟是歐洲安全絕對基礎，以端正視聽。



馬克宏親中、迎合中國的言論，自以為代表歐洲，為錯誤付出了代價，連忙改口支持台灣維持現狀，而法國立場並未改變，符合世界和歐洲利益，亡羊補牢，不算太晚。

法國反年改示威抗議愈演愈烈，總統馬克宏（中）為紓解國內改革壓力，轉移焦點，訪問中國期間，發表有違歐美團結的言論，展現對台灣議題不同於美國的立場，反而引發更大批判，法媒連篇社論痛批，德國政壇也開嗆。（美聯社）



在亞洲，台灣前總統馬英九為祭祖訪問中國，卻甘淪為中共統戰樣板，最新解放軍的大內宣影片，出現了馬英九的片段，壓上「匹夫」二大字，連台灣地區前領導人身分都不如，證明這才是中方心中馬英九當的「這個」。馬被如此大剌剌羞辱，等於間接侮辱我國，中國國民黨上下竟然噤聲；是裝作沒聽到，還是要繼續軟腳、跪中下去，親像無魂有體中國傻瓜的稻草人？

左圖為日前台灣前總統馬英九為祭祖訪問中國，卻甘淪為中共統戰樣板，最新解放軍的大內宣影片，出現了馬英九的片段，壓上「匹夫」二大字。（截圖自微博）右圖則是被證實影片中所剪入畫面正是馬英九訪中時，前往中國南京中山陵謁陵的照片。（圖片來源：新華社）



法國總統馬克宏知錯能改，令人欣慰，台灣的前總統馬英九卻一錯再錯，不知悔悟，回台後還稱從不存在的九二共識又活過來了，只為和中廣董事長趙少康等政媒聯手，用「2024就是戰爭與和平的選擇」話術，繼續恫嚇台灣人民，影響大選投票，和中國大外宣裡應外合，如出一轍，恐怕伎倆已被台灣人民識破，老調重彈，更讓人民痲痺無感。



台灣沒有統獨問題，是一捍衛民主自由的主權獨立國家，受鄰近流氓大國的威逼，「法國馬」和台灣的「中國馬」相比，高下立判。台灣是和世界民主陣營團結，站同一陣線，抵抗共產和專制，還是違逆潮流，繼續被媚中執迷不悟的「中國軟腳馬們」拖累，就看人民明年的選擇。



（文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail。com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法