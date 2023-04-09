自由開講》馬英九訪中遭打壓與成為「一中政策」的樣板

◎范世平／國立台灣師範大學東亞學系教授

馬英九在3月27日抵達上海浦東機場，沒有紅地毯，沒有紅布條，沒有歡迎群眾，沒有停機坪講話，沒有賓士黑頭車，沒有前國民黨主席的稱號，沒有國台辦主任的接機，竟然是「七個沒有」，與連戰2005年4月訪問北京時的接待規格差很多。

「聯合報」在當天第二版，以獨家報導的形式強調馬英九將由中共政治局常委丁薛祥接機，結果竟然是連中央委員會候補委員都不是的國台辦副主任陳元豐，連戰在2005年訪問北京時是國台辦主任陳雲林接機。

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為何當初是丁薛祥？為何後來又下降規格為陳元豐？連戰當時是前任副總統，馬英九可是前任總統。或許是因為外界的質疑太大，國台辦主任宋濤在3月30日晚上臨時安排與馬在武漢見面，而且要陪同馬去湖南掃墓，算是亡羊補牢。

馬英九在3月28日傍晚與江蘇省委書記信長星見面，馬雖然也有講稿，但不是完全照念，算是參考，結果脫口而出稱自己是「台灣總統」，信長星果然不是省油的燈，立即反擊說馬是「台灣地區前領導人」。對中國來說，馬顯然嚴重失言，觸碰中國的政治紅線。因此29日馬與湖北省委書記王蒙徽見面，30日與宋濤見面，4月1日與湖南省委書記沈曉明見面，3日與重慶市委書記袁家軍見面，5日與上海市委書記陳吉寧見面，馬的講話完全是一字不漏的唸著講稿；而且3月31日整天是人間蒸發，此頗不尋常，因為馬的行程十分緊湊，怎麼可能一天都沒有公開行程？還是在與宋濤討論什麼？

馬英九在3月28日早上參觀南京的總統府，他說「孫中山先生比我大98歲，在1912年成為中華民國臨時大總統，我在2008年也是當了這個...呃...（相差了）96年」，被外界解讀是他不敢講「總統」兩個字，甚至遭到批評；所以晚上在與信長星見面時就講了他是「台灣總統」。但在中國表達不滿後，30日他前往武漢大學贈送書籍時，他拿起一本「執政八年回憶錄」說到：「是我擔任這個工作時候寫的」。

馬英九在3月28日早上參觀南京的總統府，他說「孫中山先生比我大98歲，在1912年成為中華民國臨時大總統，我在2008年也是當了這個...呃...（相差了）96年」，被外界解讀是他不敢講「總統」兩個字，甚至遭到批評。（中央社）

顯然馬英九又不敢講「總統」兩個字了，但他在4月1日祭祖時提到他是中華民國總統，3月28日率團在南京中山陵時提到孫中山建立了中華民國，可見馬只敢在台灣人為主的場合才提中華民國。4月2日在湖南大學與學生座談時，他說，「我們國家在1997年前修改憲法，在我們的定義裡面，國家分台灣地區與大陸地區，都是中華民國，都是中國，只是兩個部分」，「所以不論是在台灣，或是在大陸，在憲法上都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區」。

馬英九敢在中國談「我們國家」與「憲法」，難怪在場的台灣學生大喊「好！」，但中國學生卻只有禮貌性掌聲，至於湖南大學校長段憲忠則沒拍手而且表情嚴肅。

馬英九想凸顯的是「一中兩區」，一個中國有兩個地區，這個中國是中華民國，主權包含中國大陸；而中華人民共和國也稱「一個中國」，主權涵蓋台灣，因此馬主張：中國的主權是中華民國與中華人民共和國相互重疊的；但中國卻認為「一中」只有中華人民共和國所獨享，而台灣是中國的一部分。

如果中國講「一中」，台灣也講「一中」，但是國際是認同那個「一中」？中國在全球有182個邦交國，中國是聯合國的常任理事國，國際話語權遠遠高過台灣，所以台灣應該是要凸顯「兩岸互不隸屬」，而不是「兩岸相互隸屬」。

何況馬英九談「中華民國」與「憲法」，是面對湖南大學的學生，只有32位，而不是官員，也沒有改變中國官方對台灣既有的政治立場。所以馬自認為是「重大突破」，根本是一廂情願，反而是落入中國的「一中」圈套，成為中國對外宣傳「一中原則」的樣板。

馬英九（左）自認為是「重大突破」，根本是一廂情願，反而是落入中國的「一中」圈套，成為中國對外宣傳「一中原則」的樣板。（馬英九辦公室提供）

蔡英文在3月29日訪美，4月7日回台，她此行不只美國媒體報導，連國際媒體都大幅報導，馬此行不但國際媒體少見，連中國媒體也冷處理；蔡此行凸顯台灣的主體性與提升台美關係，而馬只是附和中國的「一中原則」，既沒有改善兩岸關係，也沒增進國共兩黨的關係，只加強了他本人與中國的關係；蔡與美國第三號政治人物眾議院議長麥卡錫見面，而馬只見到省委書記與市委書記。由此可見，兩人各自出訪的意義與效果是高下立判。

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