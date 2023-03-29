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胡，怎麼說》馬英九在中國的「統戰殘值」-貶與滅！

胡文輝

胡文輝

2023/03/29 02:36

沒去之前還不知道，一去中國就露出「馬腳」，馬英九在中國眼中的「統戰殘值」，竟是那麼的低。自己送上門去，簡直就是自取其辱！

馬英九要自取其辱、投入中國夢裡，也自好由他，不過，從中國操作馬訪中來看，馬英九的統戰殘值只剩:貶-藉馬貶低台灣地位；滅-藉馬再次宣示中華民國早已滅亡成為歷史陳跡。

先從接待規格來看中共的「貶」馬。馬27日出發當天早上，一家統派媒體搶先報導指稱，中共將由中央政治局常委、國務院首席副總理丁薛祥接機，還稱機場以「元首規格」鋪上長長的紅地毯接待。下午馬到了上海浦東機場，不見丁薛祥，只見國台辦副主任陳元豐，規格從正國級的政治局常委、連降4級成「副部級」。

中共把接待馬的規格，從所謂「元首規格」貶到前特首、前省長同級規格。其政治意含十分清楚，一是刻意把馬的「前總統」身分，貶為前特首、前省長級，藉此貶低台灣地位為「中國的一省」。

二是，所謂「元首規格」根本是馬及某些人士自己在作春夢，中共當局早就設定馬英九一定自投羅網、自願吃餌上鈎。接待規格就是依統戰價值來決定，依馬的統戰剩餘殘值評估，國台辦副主任出面剛剛好而已。

這正印證了一句台語俗諺「膨風水蛙刣沒肉」，在中共眼中，馬英九在台灣的影響力無足輕重，而且，馬英九能影響的深藍那一塊，早就被中共統戰抓在手裡了，有沒有馬去訪，其實也沒什麼差別。

再看中國開放網民狠扁狠貶馬英九，簡直就是在鬥臭馬英九，這點很不尋常。中共不稱馬的「前總統」身分，並不意外，不過，在馬到了中國之後，有兩種現象值得觀察，一是中共半開放中國民眾「圍觀」馬英九，還放人隔空對馬嗆聲批評，另一是中共讓網民在網路上對馬狠批、狠酸，指他又來蹭飯了、沒卵用、和詐騙犯沒區別、臭要飯的、任上對統一沒貢獻、要促統在台灣那邊就可以了...。這些小粉紅、赤粉在中共默許下，為所欲為的大肆修理馬英九，藉貶馬也賤台的意味十分濃厚。

至於中共利用馬英九的「滅」字，就是利用滿懷中國夢的馬英九，參訪當年中華民國舊都南京、當年的總統府、國民黨黨葬孫中山的中山陵等等，都在形塑中華民國早已滅亡了、馬所見的都是歷史陳跡，在共軍「百萬雄師過大江」之後，那裡的中華民國在1949年就滅亡了。

馬英九寫的「百十二」是什麼碗糕?根本就像滅亡消失的年號，不敢自我介紹是「中華民國前總統」、提九二共識卻不敢一中各表把中華民國說出口來、會見中共江蘇省書記時只說了一次「在台灣的總統任內」，但參訪南京舊總統府時，卻硬把「總統」二字吞回去，而以「這個」取代，又滅了中華民國一次....。

其實，中共方面以低規格接待馬英九，就是在對馬聽其言、觀其行，馬過去在台灣發表的親中舔共言論，中共當然早已笑納了，這回馬英九帶著中國夢回中國訪問，中共等待的就是，馬英九進一步向中共表更多的忠心、向習近平諂更軟骨的媚、發表更露骨的促統言論、站在中國立場發表抗美反日等主張....，不見兔子不灑鷹，若見到兔子，中共接待馬的規格就可節節高升，中央大員也可能出面會見...。

不過，前面說過，馬英九的統戰殘值真的不多了，若馬英九在未來幾天完全聽話順從中共旨意，把中華民國、台灣齊來拋閃，以換取高規格的風光，那麼，他的起碼人格、最低的尊嚴都將不保，在台灣將被人民唾棄，那他的統戰價值勢必也再急降到接近0，何不就此回歸中國、不必留戀台灣了!

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