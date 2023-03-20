胡，怎麼說》前三軍統帥馬英九、二膽上兵陳嘉壎，都送中去抱中國夢吧!

前總統馬英九將在本月27日起訪問中國10天，他曾兼三軍統帥，此時訪中，我腦海裡立即聯想的，卻是本月9日從前二膽島游泳到中國的上兵陳嘉壎。

一個卸任後以最不堪的言辭唱衰國軍的前兼三軍統帥、一個在前線棄職逃亡正被通緝的前上兵，都趕在此時去中國，他們的目的有同、有不同，各有各的目的，各有各的「一廂情願」，各有各的扭曲歪斜虛幻「中國夢」！

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馬英九與陳嘉壎去中國的最大不同，當然是一個游泳、一個坐飛機，位階高低也差很大，相同的則是，都抱著中國夢，夢裡雖差很大，但都把「中國」當做解決自己問題、實踐自己期望的良方，一個抱著習近平的統戰調「民族偉大復興中國夢」去的，一個的中國夢則是到了中國就欠債不用還了，父母也不要了，因此把兩人拿來比較，也不過剛好而已。

馬英九曾唱衰國軍稱，兩岸發生戰爭， 「 首戰即終戰 」 ， 「 國軍一天就會投降 」 。他帶著曾一說再說的這個講法去中國，和那個逃債游泳去中國的上兵，有很大的差別嗎?兩人官階雖然差很大，影響力也差很大，但相同的是，都對生養他們的台灣、父母薄情寡義!

馬英九以回中國祭祖為名，卻要到南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，還傳出可能到北京，甚至會見中共高層等等，他要祭的祖先遍佈的可真廣，不過，馬英九本就是認中國為「祖宗」，藉祭祖之名到處走，由中共台辦等單位接待，其間安排與中共官員私會密訪，也不會令人意外。

中共政權為了實踐「習近平新時代一國兩制」，把今年定調為「一國兩制台灣方案民主協商元年」，對台灣各黨派大搞統戰，國民黨就是它認為可以拿下的首要目標，但是，它的民主協商，就是所謂的「全過程人民民主」，說白了，就是一黨專政-全部聽中國共產黨的、一人獨裁-全部由習近平決定。

只要看中共最近一項舉措，所謂民主協商就不打自招，根本是完全專制，中共最近公布全國政協章程修正案，列入「堅持中國共產黨全面領導」，還在章程中標明政協機制就是「全過程人民民主」，中共全國政協本就是中共的橡皮圖章，所謂民主協商，卻要先「堅持中國共產黨全面領導」，那還協商個屁!

馬英九被中共點到許可去中國訪問，應該就是當做「一國兩制台灣方案民主協商元年」展開的樣板，但是，他的中國夢只是他個人的畸形歪夢，他要去諂媚習近平，投第2953票（習近平在中國人大的全包票2952票+1）給習，就自己去吧，但完全不能代表台灣，就回去代表祭祖之地的湖南吧，自己要做中國夢就罷了，不要企圖把台灣也送中。

那個上兵陳嘉壎游泳去中國，台灣各方及他的父母都想方設法安排接他回台，但他卻不想回台了，不少人都批評，如此父母都不要的人，乾脆「送中」吧；馬英九如果醉在民族偉大復興的中國夢幻中，也想一去不回，那就也「送中」吧，不要回台浪費糧食了。

兩個都送中吧，去緊抱中國夢吧，祝福他及他!!

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