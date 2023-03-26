自由開講》馬英九訪中對美中台三邊格局的動態觀察

邱志偉

前總統馬英九日前宣布啟程訪問中國，立刻引起各界高度矚目。由於馬英九作為前中華民國總統，但卻在蔡英文總統訪美時候，到訪中國，更在烏惡戰爭當頭，宏都拉斯與我國邦交岌岌可危之際，向中國送暖，注定對美中台三邊格局帶來劇烈變動。

由於馬英九作為前中華民國總統，但卻在蔡英文總統訪美時候，到訪中國，更在烏惡戰爭當頭，宏都拉斯與我國邦交岌岌可危之際，向中國送暖，注定對美中台三邊格局帶來劇烈變動。（報社合成／資料照、法新社）

首先，影響最大的當屬烏俄戰爭之際，中國國家主席習近平訪問俄羅斯，並簽署中俄《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規畫的聯合聲明》，當國際社會孤立俄國經濟，只有中國大方購買俄國石油。中國成為俄國最重要的經濟來源之一，國際社會紛紛預測，中國此行最重要的理由之一，將是換取未來中共武力犯台之際，俄羅斯應當扮演及時送暖的角色。

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由於美國已預言2027年中共將具有武力犯台，包含國務卿布林肯，美國軍方、情報界主管等人員，多認為習近平的野心令人擔憂。宏都拉斯也在這時間點選擇將與中國建交正式外交關係，意圖讓中華民國再失去一個邦交國。國際大環境如此，馬英九卻執意訪中，完全自失格調外，更讓美台緊密結盟關係出現破口。

再者，從兩岸關係的角度來看，目前台灣有一位金門上兵逃至中國，動機尚且不明，惟可以確定的是，人在北京手上。這是自1979年林毅夫在金門擔任馬山連連長，游泳叛逃至廈門以來，國軍最嚴重的軍紀事件。北京政府至今依然不願說明該位上兵的狀態，對外資訊全部封鎖。兩岸關係僵局至此，馬英九跑去中國增添兩岸外部風險，替中國壯膽，重傷台灣尊嚴，毫無格調可言。

特別是中國國家主席習近平甫就職不久，在國際難予祝福狀態下，就職第三任國家主席。習打破中國歷來政治規則，馬英九訪中也必定是等同一種祝福的動作。其他國家與中國沒有兩岸關係特殊性，但馬習之間的默契，2015年和2023年是否同一種時空背景，馬英九都應該衡諸兩岸形勢再做三思。

最後，站在台美關係的浪頭上，台灣不可低估情勢站錯隊。馬英九作為中華民國的前總統，深知親美日對台灣的重要性才是。美國才是台灣安全的核心，絕非中共口惠而實不至的各種空頭支票。蔡總統下個月訪美，而國民黨前總統馬英九選擇訪中，甚至冒著中共可能降格演出，只派出王滬寧、宋濤層級的官員接見，甚至只是地方省級書記，矮化馬總統為地方省長的可能。

國民黨此刻不勸阻馬英九訪中，甚至故意拒絕派員與總統訪美，都可以看出這兩個黨的戰略格局，台灣人民務必要睜大眼，勿在歷史關鍵時刻帶台灣走上錯誤之路！

（立法委員）

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