胡，怎麼說》當「中華民國前總統馬英九」割頭去尾成「馬先生」！

當「中華民國前總統馬英九」割頭去尾成「馬先生」，你還能對他有什麼期待？你怎麼可能期待他到了中國「說什麼、不說什麼」！

26日他踏上中華人民共和國領土時，他就不再是「中華民國前總統馬英九」，「中華民國」被砍掉了、「前總統」也被割掉了，只剩一個「馬先生」，所以，那個「馬先生」做的事、說的話、任何舉措行徑，都是「馬先生」一個人的事，和「中華民國」沒關係，和「前總統」沒關係，更和台灣沒關係，因為他接受中共割頭去尾的「馬先生」稱呼，就切割了中華民國、切割了前總統、更切割了台灣！

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「馬先生」首度回中國的時機，正是一黨專政、一人獨裁統治中國的中共習近平政權，對台武裝鬥爭、統一戰線兩手策略同時烈烈施行，習政權一手對台灣軍事壓迫威逼促統，它經常性的出動戰機、戰艦、飛彈等搞圍台演習、時時侵擾迫近台灣，一手則大搞統戰、兩岸一家親，推銷的是「習近平新時代一國兩制台灣方案」。以放餌釣魚手段，吸收台灣各界無骨、無格、無恥者上鈎。

「馬先生」這回以祭祖為名回歸中國，算是中共釣上的一尾自願吃了統戰餌的魚。當然，「馬先生」自認是回歸到他父母家邦及他出生的國度，渾然不覺被統戰了、被釣上了，不知不筧的醉在習近平打造的中國夢裡、醉在統戰釣魚所營造的溫風裡，把他曾經誓言捍衛的中華民國，把他曾經生活、當選市長、總統的台灣、把台灣最寶貴的民主自由，都毫不顧惜的齊齊拋閃。

「馬先生」這次的旅程，可說就是回歸中國、認同中共統治之旅，這其實不令人意外，馬英九在總統任內，就以推動化獨漸統、經濟統合到政治統一為志業，他任內的外交休克、弱化國防、棄守心防、共諜長驅直入政府部門，當年的馬政府，不但不保護台灣的半導體、IC設計等科技產業先進技術，還放任及鼓勵中資如紫光集團來台灣大肆購併....。

卸任總統後，還怕傷害台灣不夠深、促統更惟恐不及，以前總統曾兼三軍統帥身分，唱衰國軍，打擊台灣防衛信心及士氣，竟高唱兩岸如開戰「首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」。一路走來，從漸統變急統，這種貨色的「馬先生」，到了中國，還能期待馬嘴會吐出人話?「馬先生」要回歸中國，就由他去吧！

再看馬的首席大謀士蘇起，除了和馬曾一搭一唱前述的首即終的「投降論」鬼話，最近他又在推銷習近平剛開始的第三任中國國家主席任內將實踐統一台灣。在馬英九回去中國前，蘇起唱這個調，令人強烈質疑:馬英九、蘇起是要藉訪中提前向中共政權報到輸誠嗎?

也看中共方面國台辦主任宋濤唱的調，宋濤唱的調竟是「統一後」如何如何的，台灣同胞要什麼都可以商量...。從宋濤及馬英九、蘇起等人的鬼話連篇論調，相互唱和，顯示中共藉馬英九此行，選擇性的分黨分派分人操作兩岸開始協商「習近平新時代一國兩制台灣方案」，曝露了其分裂台灣的策略及意圖。

宋濤唱的「統一後」調，根本目中無台灣人民，所謂什麼都可以商量，但全部都要聽中國共產黨的領導，那就是什麼都沒的談了。像香港、像西藏，真的什麼都可以商量?但中共動輒以顛覆國家政權重罪、羅織罪狀把你關進監獄。這種話就像半夜聽到鬼唱歌一樣，鬼話騙不了人的。

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