自由開講》「蔡麥會」證實台灣正走在正確的道路上！

林浤澤

眾所矚目的「蔡麥會」終於展開會談，除了象徵台美關係又向前邁進一大步，也是向世界各國傳達民主陣營相扶相挺、共享價值、友情堅定不移的信念。

此次會談已是蔡英文總統任內第二度與美國眾議院議長會面。第一次是2022年8月3日，在台灣接見民主黨籍議長裴洛西；本次則是與共和黨籍議長麥卡錫進行會晤。

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不同以往的不只是創下我國總統在美國本土與美國眾議院議長會見首例，更是彰顯美國不論哪個政黨、哪個陣營，對於「台灣安全，世界安全」都有著一致的共識。

眾所矚目的「蔡麥會」終於展開會談，除了象徵台美關係又向前邁進一大步，也是向世界各國傳達民主陣營相扶相挺、共享價值、友情堅定不移的信念。（歐新社）

近幾年，台灣的對外關係發展越加穩健、務實，交流合作也更加頻繁。「守護台灣」已不只是台灣人本身的責任，也成為世界各國國際關係中的重中之重。

針對台灣的對外關係，我也曾發表投書提到「加強務實合作關係」是未來要持續努力的方向。甚至透過「非官方的機制化合作」進而提升至「官方」對「官方」的交流，這種「漸進式」模式更可能為台灣創造更多國際空間與機會。

不論是去年的「蔡裴會」，還是現今的「蔡麥會」都是以中華民國總統與美國眾議院議長的身份進行實質的官方對談，這不僅是肯定蔡英文總統堅決沉穩、低調、健全的外交策略跟手段，也是證明「台灣正走在正確的道路上」。

相對「那個人」，打著追思祭祖的名義，卻配合中國進行一連串的統宣活動，甚至反過來扯台灣邁向國際的後腿，都在在顯示兩任總統的視野、格局大相徑庭，高下立判！

我想，面對當今的中國，我們沒有悲觀的權利，更沒有樂觀的權利。如同雷根總統所說：「要維護和平，必須先強大自己」；未來，我們不僅要持續「強化全民的國防意識、強化國軍的戰備實力、強大自己」，更要團結一致！相信，不論面臨什麼挑戰，我們一定都能克服、一定能守護台灣。

（高雄市前鎮區明孝里里長）

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