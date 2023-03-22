自由開講》時代力量是外強中乾的紙老虎，還是為了理想奮力一搏？

劉品佑

18日，王婉諭對外表示時力也有可能會參選總統，同時也表示「民進黨拿下政權後卻走向國民黨的道路、失敗政黨的道路」，這句話就暗示著時代力量對於現在藍綠兩個政黨都不喜歡，言下之意時代力量就只剩下兩個選擇，一、黃白合，二、自提候選人。

從過往的主權論述與黃白雙方的回應來看，頂多就是像黃國昌一樣，以個人的身份幫黃珊珊站台站台罷了。

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有趣的是第二個選項，「自提候選人」。

時代力量新任黨主席王婉諭。（資料照）

2018年可謂是時代力量的高峰時期，議員全台一舉拿下16席，同時也握有五席立委的席次，當時得政治獻金高達3300萬。

但是自2019年開始，每一年的政治獻金都在不斷減少！

2019年洪慈庸、林昶佐、高路以用、陳雨凡、蕭新晟、林亮君、吳崢，宣布退出時代力量。

2019年，政治獻金2880萬元。

同時地方立委全軍覆沒，僅獲得三席不分區立委，雖然在政黨票上額外斬獲27萬票，每年的政黨補助款從3800萬上升為5400萬，但失去了兩席的立委，對於時代力量更是大傷。

2020年徐永明、黃郁芬、林穎孟、曾玟學、黃捷退黨。

政治獻金1270萬元，大幅縮水近1500萬。

2021年，陳椒華當選時代力量黨主席！

雖然沒有引爆黨內重大的退黨潮，僅有一決策委員廖郁賢因「人頭黨員」「妨害選舉」等理由，2020年遭到時代力量提告並且停權一年半後，2022年收到檢察官的不起訴處分，其夫雲科大講師簡端良批評時代力量「裝死」，並且於同年宣布退黨。

政治獻金1173萬，政治獻金再度萎縮近百萬。

2021年時代力量的決算報告書顯示，時代力量累積至今仍然有近2000萬的流動資產。

政黨補助款常常是小黨非常重要的經濟支柱，在面對2024政黨危急存亡之際，同時又面對政治獻金年年下殺的困境，新上任的王婉諭若在此時執意提名時代力量的總統候選人，1500萬的總統保證金若皆由政黨支出，剩下的經費夠不夠應付總統的選舉經費，夠不夠維持其他地方立委候選人的選舉金費，我想已經非常清楚了，若執意參選總統，無非是王婉諭將這一戰視為時代力量的最後一戰。

2022年的政治獻金若仍然催不出來甚至下降，僅靠政黨補助款苦撐，光維持個地方的黨部與議員當選人的服務團隊就已經捉襟見軸，更遑論總統選舉與立委候選人選舉，王婉諭此次對外喊話，無非是紙老虎，想要藉此嚇阻藍綠兩黨，藉以換取更多的合作機會罷了。

（學生）

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