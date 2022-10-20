新聞線上》虹安、萬安、黃珊珊

記者陳杉榮

年底這場選舉看似百無聊賴，無非走個民主政治定期選舉的過場，但在柯文哲的攪動之下，台北和新竹的選情越來越帶勁，甚至出現連動性。綠營的強棒陳時中持續遭遇藍白的圍攻，時代力量的黃國昌支持黃珊珊，牽動深藍選民的情緒，為「棄保效應」平添變數，即使朱立倫否認藍白合作，「虹安換萬安」的耳語，也不脛而走。「虹安、萬安、黃珊珊」，越來越有趣了。

依據各項民調和政治觀察，陳時中、蔣萬安、黃珊珊，目前還是三足鼎立，沒有任一候選人支持度大幅超前，也看不出哪一候選人可以拿到過半數選票。陳時中以部長之姿參選，鐵桿綠全力支持，年輕人的支持度還是出不來，而防疫政策仍在持續進行，「疫情」之可控與否，成為影響陳時中的外在變數。蔣、黃呈現拉鋸，泛藍支持者很為難，黃國昌公開挺珊，卻未必是黃珊珊之福。

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黃國昌一度是時代力量這個政黨的代名詞，「太陽花運動」反服貿是知識份子匯聚力量攔阻馬英九錯誤政策的救國運動，可是在深藍群眾眼中，太陽花群眾是不守規矩的壞份子，完全放在對立面。也因此，黃國昌支持黃珊珊，對國民黨操作棄保，是「天上掉下來的禮物」，耳語效應比想像中來得大，對黃珊珊不利。當然，已然衰頹自爆的時代力量，也會自傷，支持柯文哲支持的候選人，這到底是一個什麼樣走調的「時代力量」？

所謂「虹安換萬安」的藍白合作耳語也甚囂塵上，國民黨在新竹的林耕仁不夠強，高虹安被踢爆爭議博士論文與資策會研究計畫成果相似度達八成，資策會不排除提出訴訟，竟然無損其民調支持度，新竹市民的想法何其詭異！依據本報最新民調，沈慧虹支持度廿八．九八％，高虹安廿六．三九％，林耕仁十三．四四％。高虹安緊追民進黨的沈慧虹，如果藍白兩股勢力共謀在新竹操作棄保，高虹安有拿下市長寶座的可能。

高虹安是鴻海郭董寄放在民眾黨的愛將，黃珊珊可不是，郭董財力和聲勢依然是明日之星，宋楚瑜則邁入政治垂暮之年，即使高虹安論文涉嫌抄襲，柯文哲照樣呵護有加，圖的是什麼？為了勝選，為了徐圖二○二四，政治有各種可能，柯文哲都可以從墨綠轉換到現在這個模樣，會不會「虹安換萬安」？即使朱立倫一直否認，最後關頭會不會出現變化？又有誰能掛保證！

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