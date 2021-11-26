自由開講》報告廖郁賢議員：以職權罰站公務員沒問題，可是民主不是亂造謠的藉口

汪令堯

昨（25）日雲林縣政府111年度總預算於雲林縣議會通過，縣長張麗善也在第一時間率領縣府一級主管向議會與議員鞠躬致謝，承諾會妥善使用每一筆預算，努力提升雲林整體的生活品質。

我服務的工務處其使命是完善縣內各項交通工程，明年編列預算約26億元，卻遭到民進黨與時代力量廖郁賢議員聯手擱置近25億元，等於是超過96%的預算都遭到擱置，包括土木工程勘測、道路管理維護、道路養護、道路橋樑工程等，全部都遭到擱置，這是雲林縣史不曾發生的情況，恰好就發生在張麗善縣長即將尋求連任的前一年。

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過去民進黨自2005年蘇治芬前縣長到2018年李進勇前縣長，中間歷經13年的綠色執政，兩次的選舉年，在野陣營從未在選舉前對縣府預算有如此惡意的刁難，今年大規模的預算遭擱置，究竟是如特定議員所說的「監督」還是「政治杯葛」，民眾自有公評。

時代力量廖郁賢議員投書貴報指出，影射不認同其擱置預算的他黨議員獲得好處，指控縣府關說議員，這是對認真做地方服務、關心地方建設的議員相當不公平且廉價的攻擊；如果不願意地方建設預算被惡意擱置就等同關說或護航，我想這對每一位認真看待地方需求的民意代表都是傷害，雲林鄉親也會唾棄操作這種惡意標籤化的作法。

時代力量廖郁賢議員（中）投書指出，影射不認同其擱置預算的他黨議員獲得好處，指控縣府關說議員，這是對認真做地方服務、關心地方建設的議員相當不公平且廉價的攻擊。（中央社／翻攝畫面）

議員監督縣府是民主的機制，也是民主最可貴的精神，廖郁賢議員於本會期多次利用質詢權，變相要求我罰站，我雖無法接受，但也只能尊重廖議員對質詢權異於他人的使用方式；但此次對工務處預算的政治擱置與惡意影射，我必須站出來捍衛公務員的清白，嚴正抗議廖議員對公務員的傷害。

（雲林縣政府工務處長）

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