健康醫療網》抗藥性危機來臨！外國研究「基努李維」可殲滅細菌？

根據研究表示，基努黴素A、B、C，不僅對植物有效，也能治療人類感染真菌。 這些化合物不僅可以生物降解，做為環境友善的殺蟲劑替代品，節省食物供應，對於抵抗白色念珠菌也相當有效。

抗藥性危機蔓延全球！德國研究人員測試3種天然化合物，證實對真菌具有致命效果，因此以好萊塢演員基努李維（Keanu Reeves）的名字為這些化學物質命名，稱為基努黴素（keanumycins）A、B、C，以致敬他在《捍衛任務》（John Wick）和《駭客任務》（The Matrix）等電影中殲滅反派的角色。

好萊塢演員基努李維（Keanu Reeves）。（路透社）

抗藥性危機 恐將無藥可醫

當抗生素使用不當而無法完全殲滅細菌時，存活的細菌基因突變產生頑強的變種，就會使抗生素喪失藥效。美國CDC去年6月報告指出COVID-19疫後抗生素抗藥性細菌比例增加，世界衛生組織（WHO）更警示「恐將無藥可醫」。

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殺菌力之高 堪比基努李維

根據外媒《CNN》報導，德國萊布尼茨天然產物研究所和感染生物學研究所的研究員塞巴斯坦格策（Sebastian Götze）表示，真菌的潛在治療方法，是在生物體對已知抗真菌藥物的抵抗力越來越強的時候出現的。

該研究最近發表在《美國化學會志》（ Journal of the American Chemical Society,JACS）上。格策表示：「它的殺傷力如此之高，因此我們以基努李維的名字為它們命名，因為他在電影中的角色極其致命。」

這種新發現的抗菌化合物被稱為「基努黴素」（keanumycins），是土壤和水中常見的假單胞菌的天然副產品。研究人員在研究假單胞菌對捕食性變形蟲的有效性時，偶然發現了這些化合物。

可友善環境 對人體也無害

根據研究表示，基努黴素A、B、C，不僅對植物有效，也能治療人類感染真菌。 這些化合物不僅可以生物降解，做為環境友善的殺蟲劑替代品，節省食物供應，對於抵抗白色念珠菌也相當有效。

由於真菌細胞與人類同為真核，故對真菌有毒之物質通常也對人類有害。不過此項研究顯示，基努黴素在對抗真菌時，對人體細胞並不會特別有害。這也是讓專家學者感到振奮之處。

芝加哥菲爾德博物館研究員馬特尼爾森（Matt Nelsen）表示：「以往人們努力研發產品以對抗動植物病原體，然而隨著時間的推移，真菌與許多致病生物已經產生靠藥性，因此我們需要找到新方法來戰勝它們。」

該研究認為，基努黴素是「抗真菌藥物的良好領導候選人」，有望成為急需治療地區的新選擇。

尼爾森說：「它參與這場戰鬥（與其他生物競爭）的方式之一，是與可能抑制其他生物生長或殺死其他生物的化學物質進行合成。」研究人員將進一步研究，了解基努黴素的廣泛分佈，以及假單胞菌屬中還有多少其他物種可以產生這些化合物，令人期待。

原文出處：Newly discovered chemicals are so deadly to fungi they are named after Keanu Reeves

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬外電報導 抗藥性危機來臨！外國研究「基努李維」可殲滅細菌？

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