健康醫療網》「自體脂肪幹細胞」再生治療 輕熟女車禍免於截肢

陳俊嘉說明，不同以往植皮手術常令病患難以忍受且需要較長的復原期，細胞治療提供癒合困難的慢性傷口另一項選擇。

中山醫學大學附設醫院與知名生技公司合作研究，領先以自體脂肪幹細胞，治療粉碎性骨折及軟組織缺損引起的慢性傷口，成功讓40歲周小姐因為車禍險截斷的左腿，再生軟組織與皮膚，免於截肢。

衛福部開放「特管辦法」，核准自體脂肪幹細胞治療慢性傷口，為病患帶來了新的醫療選擇，也為生命帶來光明。（https://www.freepik.com/）

自體脂肪幹細胞治療 傷口縮小、加速復健

中山醫學大學附設醫院整形外科主任陳俊嘉表示，患者去年初（2022）遭摩托車重創昏迷，左腿脛骨跟腓骨粉碎性骨折，經過中山附醫骨科、神經外科接合下肢及整形外科，於黃金治療時期搶救，保住肢體，但接口處仍有10X6平方公分大的傷口，因軟組織嚴重缺損、神經受損，超過半年還無法癒合。

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經與醫師討論，建議改用自體脂肪幹細胞治療後，進行療程僅6週，每週都有明顯的進步，傷口不斷縮小，能承受行走的壓力，也加速復健的復原時間。治療後傷口完全癒合，至今已追蹤3個月，行走活動自如。

風濕免疫疾病 年輕也恐致「慢性傷口」

陳俊嘉表示，一般迷思是年長者才會有慢性傷口，例如糖尿病第一型、洗腎病人（10-20年後癒合能力下降）、高血壓（末期周邊血管才會阻塞），然而長期慢性用藥（免疫制劑、類固醇）如風濕免疫疾病、僵直性脊椎炎、乾癬、癌症化療等病患，癒合能力差，即便年輕也可能出現慢性傷口。

衛福部開放「特管辦法」 降低社會成本屬民眾福音

衛福部開放「特管辦法」，核准自體脂肪幹細胞治療慢性傷口，為病患帶來了新的醫療選擇，也為生命帶來光明。陳俊嘉說明，不同以往植皮手術常令病患難以忍受且需要較長的復原期，細胞治療提供癒合困難的慢性傷口另一項選擇。中山附醫總院長蔡明哲表示，透過中山附醫醫療團隊的照護體系、營養建議、後續復健，只要6週以上未癒合的外傷、大型傷口的年輕族群，也能恢復肢體完整性，大幅降低台灣社會的損失。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷 「自體脂肪幹細胞」再生治療 輕熟女車禍免於截肢

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