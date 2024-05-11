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自由廣場》強烈的對比／看陳永康與馬文君、徐巧芯

2024/05/11 05:30

◎ 缺理

台灣的政治風景總是充滿激烈爭議和不斷的對立，但真正值得關注的，是那些在動盪中堅守原則的人。最近的國會事件，尤其是與南沙太平島有關的一連串行動，更是凸顯了立法者在國家利益的明顯對比，譬如國民黨籍外交及國防委員會委員陳永康，與其同黨同委員會成員馬文君、徐巧芯，在國家利益思維的強烈對比。

陳永康擁有深厚軍事背景，曾任國防大學校長及副參謀總長，職業生涯始終「以國家安全和主權為重」。相對於許多政治人物常以表面功夫來吸引選票，陳永康卻堅持低調但以實際行動來維護國家利益。例如，他多次實地考察南沙太平島，制定並執行防衛計畫，這些都是在不張揚下默默完成。

最近國民黨籍外交及國防委員會的一次訪問行動，馬文君和徐巧芯的行為則與陳永康形成鮮明對比。馬文君聲稱此行是為了「宣示主權」，實際動機與行徑卻顯出更多政治表演，而非著眼於國家實質利益。徐巧芯則公開秀出與捷克合作援助烏克蘭的密件而遭外交部提告，輕率行徑令人質疑她對國家安全的立場。

資料顯示，陳永康在國防與外交委員會的表現一直堅持專業與中立，他對潛艦國造計畫的支持也顯示他對國防自主的重視。相較之下，馬文君因涉洩露國防機密而被追究，被質疑對國家利益造成重大損害。徐巧芯的洩密事件，不僅違背立委的職責，更 對台灣的國際利益造成了傷害。

在瓦釜雷鳴的這片土地，陳永康有如一股清流，堅持國家的長遠利益為先。與此同時，馬文君與徐巧芯所呈現的，似乎更多是政治操作的短視和自我中心。為政之道，應以國家利益為優先，堅守原則、專注實效，而非形象炒作和不負責任。

一葉知秋。從陳永康與馬文君、徐巧芯的行為差異，不難看出真正的公僕與只顧自身政治利益的重大區別。在政治舞台上，台灣需要陳永康這種專業而有擔當的政治家，而非只圖一己私利的政客。透過這些對比，我們清楚認識到誰才是真正在乎國家的未來，誰又只是在舞台上追求個人的聲量與私利。

馬文君與徐巧芯應該反思，他們的輕率行事、任性行徑，可能已對國家安全與國際形象帶來的嚴重傷害。台灣的未來，需要的是真正的領導者，而不是短視近利的表演者。在這片政治戲劇頻繁上演的舞台，顯然，陳永康是那位低調卻堅定的守護者，而其他一些人，則可能只是過客。

（作者從商）

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