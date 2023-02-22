健康醫療網》長期硬不起來怎麼辦？非侵入式「低能量體外震波」喚醒沈睡的陰莖

黃懷恩院長表示，40 歲以上每 4 位男性就有 1 位罹患性功能障礙，到了 50 歲以上，則接近 4 成男性有性功能障礙。

一名 43 歲男子，最近一年愈來愈無法「硬挺」，就算吃了藥，效果仍然不佳，甚至連慾望都消失殆盡，導致與老婆之間變得「不性福」，於是找上桃園知名診所院長黃懷恩醫師，檢查後發現該名男子已經進入中度的性功能障礙，但抽血檢查發現身體狀況正常，也沒有三高的問題，推斷是平時工作太過勞累，因此建議他使用非侵入式的「低能量體外震波」與「荷爾蒙藥物」治療，經過了一個月的療程，男子回診時向醫師雀躍地分享：「醫師！我現在已經恢復到 3、4 年前的狀態，非常舒服！」目前已經停止服藥，重拾性福人生。

一名 43 歲男子，最近一年愈來愈無法「硬挺」，就算吃了藥，效果仍然不佳，甚至連慾望都消失殆盡，導致與老婆之間變得「不性福」，於是找上桃園知名診所院長黃懷恩醫師，檢查後發現該名男子已經進入中度的性功能障礙。（https://www.freepik.com/）

另一種難以啟齒的國民病？ 40歲以上高達25%男性有性功能障礙

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黃懷恩院長說明，40 歲以上每 4 位男性就有 1 位罹患性功能障礙，到了 50 歲以上，則接近 4 成男性有性功能障礙。現代人在工商社會的發展下，高血壓、糖尿病、肥胖的問題層出不窮，造成血管的退化與萎縮，再加上體力愈來愈差、壓力愈來愈大，惡性循環之下，導致男人的性功能出現障礙。

在診斷性功能障礙時，通常醫師會進行抽血，以及性功能血流超音波，透過數據的呈現，確認是心理或生理的因素造成性功能障礙。如果是因心理因素導致的心因性性功能障礙，此時只要排除平時生活遇到的壓力源，以及透過服用藥物，就會有明顯改善，但是生理性的性功能障礙，通常服藥不會有太大的效果。

對大多數男性而言，「不舉」是一件難以啟齒的事，黃懷恩院長呼籲大眾，「不要覺得很丟臉，透過專業醫師的診斷與治療，可幫助患者找回原本的硬挺、重建信心。」治療性功能障礙的藥物，最耳熟能詳的是威而鋼等壯陽藥物，但目前已不是第一線用藥，因為要使用這類藥物，患者本身的血管狀態不能太差、慾望不能太低，壯陽藥物不是春藥，心理壓力太大時，就算吃了壯陽藥可能無法達到效果，這類藥物已退至二線使用。

治療進展進步！非侵入性「低能量體外震波」重拾性福

除了用口服藥以外，黃懷恩院長還會同時使用荷爾蒙藥物，透過抽血檢查患者血中特定荷爾蒙濃度，針對較為缺乏的荷爾蒙給予相對應的短效型或長效型的藥物進行補充，例如：素有全身上下中央控管系統之稱的「腦下垂體」有衰弱現象，可透過注射腦下垂體荷爾蒙，以此減緩老化，重拾陰莖活力。」

除了藥物，黃懷恩院長強調，目前全球最新且盛行的治療方法還有「低能量體外震波」，針對陰莖施打 6 個點位（左前、左中、左後、右前、右中與右後），每個點位各需施打 500 次，總共 3000 次，「這是一個很好的復健治療，讓海綿體的血管重新活化與振奮，變得更有動力。」，原則上療程需進行 12 次，每週施打 1 次，根據研究顯示，性功能障礙患者的海綿體血流量可增加 40%，統計也發現40-70 歲患者可改善 60-90%，可謂目前的治療首選之一。

除了性功能障礙，低能量震波也可治療慢性攝護腺炎

此外，黃懷恩院長表示，現在更多了PRP 治療（高濃度血小板血漿），是一種增生療法，透過注射PRP 進入海綿體進行細胞、組織的修補，「好比飢餓的細胞，被 PRP 餵飽了！」，同時搭配低能量體外震波療程，每 4 次震波即注射一次 PRP，且於治療初期會以荷爾蒙藥物輔助，讓患者在復原路上先建立信心，直到治療的第 6-8 週通常會暫停用藥，因為此時患者已有機會靠自己的力量站起來，綜合的療程讓治療性功能障礙的效果更佳、更持久。

黃懷恩院長說明，低能量體外震波治療也可用於慢性、無細菌性的攝護腺發炎，將震波施打於會陰部，也可以改善慢性發炎的問題。有一名 64 歲患者曾因發炎無法痊癒而忍受疼痛長達半年，然而服用藥物都沒有改善，於是決定使用低能量體外震波治療，在第 4 次療程時，患者自述疼痛已獲 7 成改善。低能量震波好處是非侵入性，對患者而言相當方便，黃懷恩院長也呼籲，不要亂吃藥、亂打針，不要隨意聽信民間偏方，現在都有先進且效果不錯的正規治療方式，務必找專業醫師診斷治 療，幫助自己重拾性福。

泌尿科診所藉由自費療程提高顧客價值

泌尿科診所是相當特別的療程類別，多了更多自費療程可供患者選擇，患者可藉由快速的效果改善、縮短療程。泌尿科診所所提供療程服務相對複雜許多，像是多數患者容易產生的性功能障礙、攝護腺發炎或泌尿道感染等治療程序，都需要耗費時間精準治療；泌尿科診所在每一個患者身上所投入看診、治療時間可以說是部分醫療類別當中較長，例如低能量震波治療可能都會花費掉一個泌尿科醫師許多時間。

診所提供的自費治療或服務，旨在提供更全面、個性化的醫療方案，以滿足顧客更高層次的需求。自費療程包括更高端的檢查、更專業的治療、更高品質的醫療產品或更加便捷的就診方式等。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷 長期硬不起來怎麼辦？非侵入式「低能量體外震波」喚醒沈睡的陰莖

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