健康醫療網》這不是寶可夢 新興毒品「喵喵」嚴重恐致死！

近日宮廟掩護幫派煉製「喵喵」的新聞引起議論。近年毒品濫用以4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone，俗稱喵喵）檢出最多，嚴重恐導致死亡。

近日宮廟掩護幫派煉製「喵喵」的新聞引起議論。不過，此喵喵非彼喵喵。食品藥物管理署（食藥署）說明，近年毒品幻化成咖啡包、奶茶包、軟糖、果凍等零食，讓人混淆。近年毒品濫用以4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone，俗稱喵喵）檢出最多，可能造成呼吸困難、幻覺、暴力行為，嚴重恐導致死亡，不可不慎。

毒品問題一直是全世界關注的議題，新興影響精神物質（New Psychoactive Substances，以下簡稱NPS）也以千奇百怪的變裝姿態流入大眾生活中。

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毒品種類變化繁多，入侵方式早已不是以往認知中的粉末、藥丸方式流通，而是幻化成咖啡包、奶茶包、果凍、軟糖、跳跳糖或梅片等零食。有些外包裝還會印上可愛圖案，甚至連熱量標示都仿得一模一樣。

毒品種類變化繁多，入侵方式早已不是以往認知中的粉末、藥丸方式流通，而是幻化成咖啡包、奶茶包、果凍、軟糖、跳跳糖或梅片等零食。（https://www.freepik.com/）

毒品遠距離 健康零距離

NPS種類變化多，毒性作用常不明，健康危害風險大。根據衛生福利部110年「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報指出，我國105年至110年NPS檢出件次以合成卡西酮類為首位，其中110年以4-甲基甲基卡西酮（Mephedrone，俗稱喵喵）檢出最多。

「喵喵」屬於合成卡西酮類物質，具有中樞神經興奮作用，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，讓人產生興奮、欣快感、噁心、嘔吐、焦慮、發汗、心搏過速及周邊血管收縮等影響，另可能造成呼吸困難、血壓上升、心悸、幻覺、妄想、暴力或自殘行為，嚴重者甚至導致死亡。許多成癮者甚至為了籌集毒資鋌而走險，違法犯罪。

提高警覺性 勇敢拒絕毒

毒品對人體的危害眾所皆知，食藥署呼籲民眾，人們與「毒」的距離不在於有形的遠近，而在於「拒絕毒品的勇氣」。出入任何娛樂場所都要注意自身安全，對於來路不明的零食或飲料等，都應提高警覺及防備心，絕不接受開封過的食物或飲料，切勿因好奇而嘗試。遇到他人慫恿也應勇敢拒絕，否則，任何一次輕忽都可能是上癮的開始。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 這不是寶可夢 新興毒品「喵喵」嚴重恐致死！

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