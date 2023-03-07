健康醫療網》軟便劑、胃藥大缺貨 萬一無替代藥、醫院也缺藥怎麼辦？

15類最缺藥品，種類包括軟便劑、抗生素、制酸劑、止吐、止瀉、退燒、鼻噴類固醇、破傷風疫苗、血栓溶解劑、攝護腺肥大用藥。

台灣爆發缺藥風波，軟便劑、胃藥大缺貨。若到藥局領不到替代藥、醫院也缺藥怎麼辦？（https://www.freepik.com/）

台灣爆發缺藥風波，軟便劑、胃藥大缺貨。若到藥局領不到替代藥、醫院也缺藥怎麼辦？新北市藥師公會常務理事、柏愛藥局執行長鄭文柏表示，若缺貨可使用「三同」藥物替代，若仍然領不到藥，民眾就得跑一趟大型醫院領藥，甚至若醫院缺藥，就得請醫師更改處方用藥。有鑑於此，他呼籲政府應讓指示藥退出健保，將預算補貼於新藥與罕藥，兼顧藥價與患者需求。

15類最缺藥 範圍擴及腸胃與慢性病

衛福部次長王必勝公布15類最缺藥品，種類包括軟便劑、抗生素、制酸劑、止吐、止瀉、退燒、鼻噴類固醇、破傷風疫苗、血栓溶解劑、攝護腺肥大用藥。另有2款止吐藥及退燒止痛藥等兒童用藥也面臨停產。缺藥品項大多為常用藥物，多數是有腸胃問題及慢性病長者在使用，影響範圍恐超出預期。

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氧化鎂通常用於軟便劑、制酸劑與胃藥。（健康醫療網 提供）

萬一沒有替代藥、醫院也缺藥怎麼辦？

受到原料缺少與廠商成本不敷負擔影響，軟便劑（氧化鎂）、胃藥（制酸劑）最為稀缺，所有品牌都缺貨。全國缺藥潮從基層藥局、社區診所擴及至部分醫院，出現民眾拿著處方簽卻領不到藥的困境。

鄭文柏表示，第一線社區藥局面臨缺藥潮，會盡量向同行調到所需藥物，照顧民眾需求。但確實有碰到連同行都缺藥的窘境，此時便會使用「三同」，也就是以同成分、同劑量、同劑型的藥物替代。若當替代藥物也不夠用，因藥師無法自行更改醫師處方，民眾得多跑一趟大醫院領藥；萬一連醫院也缺藥，就得請醫師更改處方用藥。

１. 使用「三同」，以同成分、同劑量、同劑型的藥物替代。 ２. 藥局缺藥，改赴大醫院領藥，藥物較為充足。 ３. 當醫院藥品也缺乏，請醫師更改處方用藥。

籲指示藥品退出健保 補貼新藥罕藥

台灣不僅缺藥，更面臨新藥進不來台灣、外國原廠藥陸續撤出的困境。新光醫院副院長洪子仁與台南市藥師公會等皆呼籲健保立法，讓指示用藥回歸市場機制，逐年刪減並退出健保給付，藥廠恢復復合理的生產成本，有利潤才有生產意願供藥，回到自由市場機制。

「指示藥」指的是藥性溫和，安全性較「處方藥」高，不須醫師處方，只要在使用前請教藥師、藥劑生或醫師，即可自行購買，例如胃藥、暈車暈船藥、綜合感冒藥、皮膚外用藥膏、保力達、維士比等。

鄭文柏表示，健保署公告最新藥價，針對部分品項給予價格保障，確實可解決短期缺藥狀況，但長遠看來，仍應回歸正常市場機制，才不會缺藥。而指示藥品並非針對急重症患者，且給付多達20億，若能用於補貼新藥或罕見用藥（此兩類藥物每年預算皆不到8億），就可以讓許多藥物獲得給付、進入市場。

他呼籲，健保資源很珍貴，政府別為了討好民眾，把不符合「救急救重」概念的藥品留在體系內；應教育民眾正確觀念，將不需給付的藥品從健保刪除，讓藥品價格恢復正常，照顧到真正需要的患者。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 軟便劑、胃藥大缺貨 萬一無替代藥、醫院也缺藥怎麼辦？

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