健康醫療網》老翁退休「1因素」卻步不敢出國！全台男性2個就有1個有

攝護腺肥大的原因主要是隨著年齡增長以及男性賀爾蒙刺激，造成腺體腫大阻塞至正常尿道，好像拿著水管澆花，用兩根手指掐住管路，造成水流不順的情境。

「最近上廁所都覺得尿不乾淨，尿流變得越來越細，有些時候尿意來的還很急促，好像還沒走到廁所就快要尿出來的感覺。」71歲的王伯伯剛退休，原本計畫跟著太太出國旅行，但自己的症狀越來越嚴重，於是前往醫院就診。

71歲的王伯伯剛退休，原本計畫跟著太太出國旅行，但自己的症狀越來越嚴重，於是前往醫院就診。（https://www.freepik.com/）

超過40歲排尿不順 恐是攝護腺肥大

臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師莊梓昱說明，秋冬季節，許多病患排尿症狀往往更為嚴重，常見包含儲尿症狀（尿急、剛解完小便後1小時內又需再次小便、晚上睡覺需起身小便數次）以及排尿症狀（覺得尿不乾淨以至於分段解尿、用力才能解尿、小便時必須等待一陣子才能解的出來、尿完後滴滴答答內褲微濕），在超過40歲的男性身上，這些症狀往往需要仔細檢查是否為攝護腺肥大（或也有人稱前列腺肥大）。

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攝護腺肥大與年齡有關 逾51歲兩位就有一位

莊梓昱說，攝護腺肥大的原因主要是隨著年齡增長以及男性賀爾蒙刺激，造成腺體腫大阻塞至正常尿道，好像拿著水管澆花，用兩根手指掐住管路，造成水流不順的情境。根據國內研究統計，51~60歲男性約有50%發生比率，約莫兩位男性就有一位受困擾；70~80歲則有約75%發生機率，往往需要接受治療。

綠光攝護腺雷射汽化手術 降低疼痛感、出血量及住院天數

莊梓昱提及，綠光雷射攝護腺汽化手術為目前最先進治療方式之一，再麻醉後器械經由病人尿道進入，將周遭阻塞的攝護腺腺體，以雷射光束直接化為氣泡排除體外，達到降低疼痛感、大幅降低出血量及住院天數，及較低的術後尿失禁情況，術後並無表皮可見傷口，惟須注意術後一個禮拜內避免提重物及劇烈運動。

手術後一天，王伯伯恢復順利，表示當初以為術後會極為疼痛，所以遲遲不想進行處理才拖延病情，手術後第二天醫師探視後就拔除尿管，第三天排尿檢查順暢並出院回家。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 老翁退休「1因素」卻步不敢出國！全台男性2個就有1個有

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