自由開講》健保資料外洩是台灣深層的國安危機

邱志偉

近日檢調偵辦的司法案件，出現令人震驚的健保個資外洩問題，而且肇事者竟然就是健保署員工。涉案人更是橫跨高階主管、承辦科長、職員等，時間更長達13年之久，這可以說是台灣健保上路以來，最嚴重的資安危機，更讓台灣未來推動數位轉型，包含數位身分證等議題上，政府的資安信譽將不堪檢驗！人民的信任都是很脆弱的，一經打擊，未來要重建信任權威，都將難上加難。就像我上周為文所述，一旦國軍被少數共諜所腐蝕，未來國人、甚至國際盟友要再重建信任都非常困難。我們不能輕忽像這樣監守自盜的資安問題，若無法防範，未來縱使有再多的經費，民眾恐都不信任政府數位化的努力。

健保署承保組兩名科長謝玉蓮（左）、李仁輝（右），被內部檢舉涉嫌濫查個資長達十三年。 （資料照）

台灣雖然在數位化的努力上，還有很多進步空間，但我們在許多個資數位化上，倒是做了相當多努力，跟世界各國相比並不遜色。例如我們的晶片護照，光是一本乍看像是紙本的護照，具備有許多個人資料、生物特徵、防盜等重要資訊。又或是我們的許多個資，在戶政系統上一鍵就可查詢，各種健保資料、犯罪紀錄、納稅紀錄，通通都是電子系統輕鬆就可獲取。

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這些年來，雖然護照個資外洩新聞較少聽聞，但涉及戶政系統、前科資料外洩，這已經可以說是「層出不窮」。但最駭人聽聞的當屬非常私密的健康資訊，個人的健保資料，竟可以外洩長達13年。根據報載涉嫌遭查人員，甚至包含國安局、調查局、軍方部分人員相關個資都遭外洩，更涉犯《國家情報工作法》，刑責較重。但一般民眾個資外洩，可能只涉及刑法的公務員洩密罪，刑度輕許多。無論如何最大輸家絕對是當前的政府，在歷經馬英九、蔡英文總統幾乎完整兩任任期，竟然渾然不察有國民的個資遭到外洩。

這部分其實可以分兩個層面來論，一個是政府的防弊程度太弱。由少數幾位承辦人員，隻手遮天就可以大窺人民個資，如同擺放巨大誘惑在人面前，卻無任何防盜機制，全然是考驗人性而已。就連我們一般銀行掌握人民個資，都受金融監理單位監督，對於資安都有層層防範，交叉管控，何況是涉及一般人民最根本健康資訊的資料。這其實是管理問題，就像我們的高鐵或捷運，為防範交通事故，都有許多確認流程，而健保數據庫沒有層層上鎖，交叉管理防弊，本身就是內部管制規範出紕漏，必須要在制度面上進行徹底的改革。

另一方面就是資安管理問題，台灣政府缺乏資安人才早不是新聞。根據報載，我們目前資安專責人員缺口超過900人，「資訊處理」職系人員更佔公職人員比例不到1%。也因此許多負責資安工作的公職人員，本身根本不具備相關專業，最後就是大量仰賴外包的資訊管理公司，每年透過不同的承包商來派駐資訊人員在政府單位，由他們來管控政府的數位資料。但這樣有權無責的狀態，極可能更增加我們個資外洩的風險，事後還很難究責。

目前雖然中央已經成立數位發展部，並針對資安問題編列大筆預算，但當前處理資安問題，不光只是錢的問題，更重要是人才庫。尤其是各地方縣市政府，掌有的個資數據，是否都能有相對應資安職系的人員管理，更是令人擔憂。

建議未來政府針對資安公職人員的招募，考試應注重實用、待遇要有相對彈性空間，否則多數人才寧可往大科技廠，也不願協助改善政府的資安品質。

這幾天媒體均大幅報導華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵推解放軍若於2026年犯台可能的各種結果，其中讓我特別注意到的是，針對國軍兵力的程度評估，外國盟友對我們實力有多少信心。我相信共諜問題，必定會影響美日等國對台灣堅守領土的信心，這絕不只是戰技問題。

同樣，蔡英文總統不斷強調「資安就是國安」，如今爆出健保資料外洩問題，更涉及軍事、情治人員個資，絕對重傷我們的國安，台灣要做好萬全抗敵準備同時，務必要將資安問題列為頭號工作！否則我們前線做再多努力，只要有人不停洩密，台灣做再多準備都毫無意義，這不單是國人所不樂見，國際民主陣營盟友們都會高度憂慮台灣的抗敵意志，這對台灣未來的凶險，不言可喻。

（立法委員）

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