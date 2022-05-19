新聞線上》莫再姑息法官輕判國安案件

記者陳杉榮

近年法院輕判國安和共諜案件，已經到了讓人無法想像的地步，即使立法院修正國家安全法等相關法律，仍然無法喚醒法官對於國安作正確認知。最近花蓮地方法院審判中國網軍帝吧案件，再一次輕縱中共黨羽，幾乎把國安當作兒戲。憲法對法官有終身保障，司法本應自愛，卻變相成為國安破口，捍衛誰的權益？這是什麼民主樣貌？

「帝吧出征，寸草不生」，中共網路作戰部隊對外喊出的口號，氣焰囂張，台灣人接受中國網軍訓練，回台灣散佈謠言，分化台灣社會，擾亂台灣秩序，此等犯行可說「罪大惡極」。這不是一般的造謠，更非政治異議者或社會不滿者對政府的批判，而是有組織的犯罪，又為敵國勢力所操縱，法官到底執何理由，竟能輕判？

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敵人有組織的網路認知作戰，不同於刑法妨害名譽及信用罪章的罪行，不應為民主法治國家所縱容，嚴格來看，這類犯罪可以說是涉及內亂外患等級「著手實施」的行為。花蓮地院怎麼判？接受中共網軍訓練回台散布謠言的帝吧案主謀，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治條例輕判三個月徒刑、偽造文書罪拘役五十日；中配共犯依偽造文書罪輕判拘役四十日，緩刑兩年，得易科罰金。

這種判決根本就是鼓勵中共操縱網軍，繼續擾亂台灣，繼續分化台灣。換句話說，檢調情報機關辛苦佈建甚至賣命查獲的共諜案件，只要被告在審判時假裝認罪，法院就成了特赦組織，輕判了事，「匪諜」揚長而去，「網軍」繼續發威。司法一旦變成共諜保護傘，敵人更加有恃無恐，國安將逐漸被掏空。看到這種判決，國人不禁要問，法官心中還有沒有國家？

前幾天，美國南加州發生「韓粉」預謀屠殺案件，加害人和被害人都來自台灣，這是台灣人社團的最大悲劇，其中雖有中國國民黨過去黨國體制的遺毒，但中共統戰機構認知作戰的挑撥分化，也是社會對立日趨嚴重的要因。台灣國家處境特殊，建構國家主體意識的過程佈滿荊棘，政府和政黨都不應該放任仇恨言論滋生蔓延。

國民黨在野，不分青紅皂白，只要是政府政策，凡事莫須有反對，人民早看在眼裡，選票會作出審判。民進黨呢？主持政府，治理國家，請問蔡總統的司法改革成效在哪裡？請問各級法院對於中共侵害國家法益的審判核心價值是什麼？如果不能正視仇恨言行的蔓延，如果不能嚴肅國安案件的審判，如果還是讓國人對國家安全的防衛感到沮喪，這樣的司法是不及格的。司法是一道很必要的防線，法官一再輕判國安案件，等同侵害國家法益，司法當局為何一再姑息！

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